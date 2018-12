Folytatódtak a tüntetések Magyarországon

Nem ért véget a hideggel és a hóeséssel sem a szerdán indult tüntetési hullám Magyarországon, a pénteki után tegnap is több ezren utcára vonultak az ellenzék és a szakszervezetek hívó szavára.

Tegnap 15 órára a Hősök terére szervezték a tüntetést, a Momentum a saját gyülekezőjét 14.30-tól hirdette meg a Fidesz-székház elé a Lendvay utca 28-hoz. A budapesti mellett több városban – Győrben, Debrecenben, Békéscsabán, Szegeden, Nagykanizsán és Egerben – is tüntettek tegnap a túlóratörvény ellen.

A Hősök terén zajló tiltakozáshoz csatlakozott a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MSZSZ), amely szombaton a túlóratörvény miatti tiltakozó levelét adta át Áder Jánosnak címezve a Sándor-palotában.

Mozgósítottak az ellenzéki pártok is, a DK a közösségi oldalon toborozta szimpatizánsait, az MSZP külön Facebook-eseményt is létrehozott erre. Az MSZP választmánya felhatalmazta helyi szervezeteit és politikusait, hogy az ország bármely pontján részt vegyenek a munka törvénykönyvének módosítása ellen szervezett demonstrációkon és segítsék a szakszervezeteket. A párt ezt azzal indokolja, hogy az ellenállás minden formáját igénybe kell venni. A Párbeszéd utóbbi időkben legaktívabb képviselője, Tordai Bence szombati sajtótájékoztatóján jelentette be: a „rabszolgatörvény” életbelépésének megakadályozása érdekében karácsonyig kitartó országos demonstrációkról és „hosszú távú polgári ellenállásról” egyeztet az ellenzék, a szakszervezetek és az eddigi tüntetések szervezői.

Elfogadhatatlan az utcai erőszak

Az „agresszív politikai aktivisták nem tisztelnek senkit és semmit” – így kommentálta az elmúlt napok budapesti tüntetéseit Hollik István szombaton újságírói kérdésre. Az utcai erőszak minden formája elfogadhatatlan, a törvényeket, hiszen Magyarország jogállam, mindenkinek be kell tartania – idézte az MTI a kormányszóvivőt.

„Az agresszív politikai aktivisták azonban nem tisztelik sem a karácsony ünnepét, sem a törvényeket, és nem tisztelnek más, törvénykövető állampolgárokat sem” – fogalmazott Hollik István.

A kormányszóvivő szerint „amit az utcai erőszakos cselekmények kapcsán Gyurcsány és a szocialisták csinálnak, az egyszerre visszataszító és felelőtlen”.

„Visszataszító, mert amikor Gyurcsányék kormányon voltak, egyszer már tönkretették az országot, ezért felelőtlenek, mert felelős politikusok nem támogathatják a törvénytelenséget és az utcai erőszak semmilyen formáját sem” – mondta.