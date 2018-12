Utcára vonultak Európa nagyvárosaiban

Több európai nagyvárosban is tüntettek a hétvégén, volt, ahol kormányuk szociális intézkedései, máshol elsősorban a migránspolitikája elleni tiltakozás vitte utcára az embereket.

Párizs

Dulakodás alakult ki Párizsban a sárga mellényesek és a francia rendőrség között az előbbiek immár ötödik hete tartó szombati megmozdulása során, szemtanúk beszámolói szerint azonban a tüntetések az előzőekhez képest nyugodtabb hangulatban zajlottak – jelentették a hírügynökségek.

A megmozdulásra csaknem nyolcezer rendőrt és 14 páncélozott járművet vezényeltek ki, miután az elmúlt hetekben a hasonló eseményeken erőszakos cselekmények is előfordultak.

Beszámolók szerint azonban a szombati tüntetés, amelyre több ezer ember ment ki, nyugodtabb hangulatban zajlott az előzőeknél, bár a készenléti rendőrség kisebb mennyiségű könnygázt is bevetett. Néhány tüntető a hatóságok által kijelölt útvonalat kifogásolta, nagyobb területet követelve.

Az elnöki palotához közel szemtanúk szerint felbukkant a Femen radikális feminista mozgalom néhány aktivistája is, félmeztelenül tiltakozva.

Szombaton annak ellenére vonultak újra utcára az emberek, hogy csütörtökön a kormány arra kérte őket, a strasbourgi merényletre való tekintettel halasszák el a megmozdulást.

Emmanuel Macron francia államfő a héten elismerte, hogy részben felelős azokban a vádpontokban, amelyeket a tüntetők felrónak neki, és bejelentett néhány, a munkások vásárlóerejét növelni hivatott intézkedést, de fő követelésüket, a vagyonadó visszaállítását nem teljesítette.

Franciaországban a tiltakozó autósok által néhány hete indított, a gépkocsikban kötelezően tartandó, sárga láthatósági mellényről elnevezett sárga mellényesek mozgalmához tartozók több hete folytatják tiltakozó akcióikat, és más szomszédos országokban, például Olaszországban is akadtak követőik. A tüntetések időközben Macron politikája elleni általános elégedetlenségbe csaptak át.

Az osztrákoknál is forró a helyzet

Hozzávetőleg 17 ezren tüntettek Bécsben az osztrák kormány migrációs és szociális politikája ellen szombaton. A tiltakozást a Sebastian Kurz kancellár vezette kormány megalakulásának első évfordulója alkalmából tartották. Ausztriában 2017. december 18-a óta a konzervatív Osztrák Néppárt (ÖVP) koalícióban kormányoz a tőle jobbra álló Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ).

A rendőrség 17 ezer aktivistáról számolt be, míg a tüntetések szervezője, a Forró tavasz szövetség szerint 50 ezer résztvevő volt.

„A jobbra húzódás, a rassziz­mus és a szociális megszorítások” elleni tüntetésre baloldali politikai erők, szakszervezetek, feminista és idegengyűlölettel szemben alakult csoportok hívták az embereket. 520 rendőr biztosította a békésen lezajló tüntetést.

„A szövetségi kormány megszorításokat vezet be az egészségügy, a szabadidő és a társadalombiztosítás terén az osztrákok többségére nézve, míg adóengedményeket tesz a nagyvállatoknak és a leggazdagabbaknak” – hangsúlyozta Käthe Lichtner, az Offenzíva a jobboldal ellen nevű antifasiszta csoport szóvivője szombati közleményében. Az utcára vonuló emberek emellett kifogásolták az osztrák óvodákban és általános iskolákban bevezetni tervezett fejkendőtilalmat is.

Egyes aktivisták sárga mellényeket viseltek, amelyek az Emmanuel Macron francia államfő kormánya elleni tiltakozások szimbólumaivá váltak.

Sebastian Kurz osztrák néppárti kancellár és Heinz-Christian Strache szabadságpárti alkancellár kormánya bevándorlásellenes politikát folytat, amelynek részeként lefaragna a sokgyermekes családok támogatásából is. Az intézkedés, amely mindenekelőtt külföldieket céloz, osztrák állampolgárokat is érint. Szintén nagy felháborodást váltott ki az osztrák munkajogi törvények lazítása, ami lehetővé teszi a napi tizenkét órás munkavégzést. A bécsi vezetés ugyanakkor adóreformot jelentett be jövőre, ami a kis és közepes jövedelmű munkavállalókat tehermentesítené.

Több ezer ember tüntetett Rómában

Több ezer ember tüntetett szombaton Rómában a migránsok jogaiért és tiltakozva a kormány migránsellenes politikája ellen. A demonstrációt az USB szakszervezet és a Potere el popolo (Hatalmat a népnek) nevű szélsőbaloldali pártszövetség szervezte. A tiltakozók közül egyesek olyan sárga mellényt viseltek, mint a hetek óta tüntető párizsiak, és voltak köztük szép számban migránsok is, akik a rasszizmus megfékezését és Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter távozását követelték, sérelmezve a migrációs jogszabályok szigorítását.

A Salvini nevével fémjelzett olasz migrációs-biztonsági csomag a múlt hónapban emelkedett törvényerőre. A Salvini-rendeletként ismert intézkedéscsomag megszigorította a bevándorlási törvényeket, kibővítette a biztonságosnak tartott államok listáját, amelynek polgárai nem jogosultak menedékjogra, szigorította a humanitárius okokból adható menekültstátusz feltételeit, az olasz hatóságok az eddiginél szigorúbban lépnek fel a bűncselekményt (többek közt nemi erőszakot, drogkereskedelmet, rablást) elkövető bevándorlókkal szemben, meghosszabbították az illegális vagy más miatt kiutasítandó migránsok táborban tartásának idejét, megszigorították az olasz állampolgárság megszerzésének feltételeit.

A rendelkezésekkel átalakul az olaszországi befogadási rendszer is, és több forrás jut az illegális bevándorlók kiutasítására.

A Salvini-rendelet bírálói attól tartanak, hogy migránsok ezrei maradnak az utcán, ha a jogszabállyal összhangban kiteszik őket az államilag finanszírozott befogadóközpontokból.

Forrong Belgrád

Több ezren tüntettek Belgrádban szombat este a hideggel és a hóeséssel dacolva Aleksandar Vučić szerb államfő ellen. A tüntetők menete az elnökségi palota elé vonult, Vučić lemondását követelve.

Az aktivisták különösen sérelmezték a sajtónak az Aleksandar Vučić vezette Szerb Haladó Párt (SNS) kormánypárt általi ellenőrzését.

A Véget vetni az erőszaknak jelszóval megtartott ellenzéki tüntetésre a belgrádi Studio B televízió egyik korábbi műsora adott közvetlen okot. A tévé december 9-i műsorában az ellenzékiek állítása szerint teljesen jelentéktelennek tüntette fel az aznapi tiltakozó akciójukat, amelyen mintegy tízezren vettek részt.

Vučić a hét elején bejelentette, hogy nem fog engedni az ellenzék követeléseinek, még akkor sem, ha ötmillióan vonulnak az utcákra, ami nagyjából Szerbia felnőttkorú lakosságának felelne meg. A szombati demonstráción ezért olyan transzparenseket is lehetett látni, amelyekre azt írták, hogy Én is egy vagyok az ötmillióból.

A december 9-i tüntetésen az ellen tiltakoztak, hogy Borko Stefanović vezető ellenzéki politikust november 23-án Kruševac városában egy gyűlésre menet ismeretlen elkövetők megverték. Ellenzéki pártszövetsége arra gyanakszik, hogy a Vučić vezette SNS bérelhette fel a verőlegényeket.