A főtéri kulturális program ma: 13-tól Folker-koncert; 14-től a Székely Mikó Kollégium V–VIII. osztályos kórusa; 15-től a Székely Mikó Kollégium IX–XII. osztályos kórusa; 17.30-tól a Canticorum női kar. Kedden: 11-től a Székely Mikó Kollégium tanulóinak előadása; 12-től a Mihai Viteazul Főgimnázium tanulóinak előadása, 17-től Benkő Éva és a Folker – karácsonyi regölés; 17.55-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvóskvintettje – Toronyzene; 18-tól Besh o droM-koncert (HU). Szerdán: 12-től a Székely Mikó Kollégium tanulóinak előadása; 16.55-től Classical Singers-koncert; 17-től Andantino Gyermekkórus; 17.30-tól Eufónia Ifjúsági Kamarakórus; 18-tól Jubilate Deo evangélikus kórus; 19-től Mano & Friends-koncert. Csütörtökön: 12-től a Mikes Kelemen Elméleti Líceum kórusa; 13-tól Folker – vásári zene; 16-tól István Ildikó és a Folker – koncert; 16.55-től Classical Singers – Flashmob; 17-től DóReMi gyermekkórus; 17.15-től Canticum énekegyüttes; 17.30-tól Campanella gyermekkórus; 17.55-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvóskvintettje – Toronyzene; 18-tól Snaps Vocal Band-koncert; 19-től Benkő Dávid Trió-koncert (HU). Pénteken: 12-től a Székely Mikó Kollégium tanulóinak előadása; 18-tól Bojtorján-koncert (HU). Szombaton: 12-től és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 15.30-tól Karaván-koncert (Kolozsvár); 17.45-től Csodálatos találkozás – karácsonyi rockoratórium; 18-tól a Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvóskvintettje – koncert; 19-től Horányi Juli és zenekarának koncert (HU). Vasárnap: 12-től és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 17.45-től a MiniSnaps gyermekegyüttes koncertje; 18-tól Voces & Band-koncert; 19-től Mácsafej-koncert.

Színház

AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZI ÉLMÉNYT! Idén karácsonykor lepje meg szeretteit a színház élményével – ajándékozzon páros belépőt vagy színházbérletet! A két személyre szóló szelvény és a színházbérlet a Tamási Áron Színház és az M Studio bármelyik előadására érvényesíthető a 2018/2019-es évadban. Az ajándékszelvények és bérletek december 21-ig megvásárolhatóak a központi jegyirodában. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet. A kínálatot megtalálja a www.tasz.ro honlapon.* Jegyek válthatók a Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa című szilveszteri színházi kalandra is, amelyet Arisztophanész Lysistratéja alapján írt Bélai Marcel és Sardar Tagirovsky. A jegyek ára 60 lej, a produkció jellegéből fakadóan jegyek csak a központi jegyirodában vásárolhatók. Felhívják a nézők figyelmét, hogy az előadásban a közönség szerepe rendhagyó, illetve csak meghatározott számú férfi- és női jegy érhető el. A szilveszteri előadást követően az új produkció hivatalos bemutatójára január 3-án 19 órától kerül sor. További előadások: január 4-én, 6-án és 12-én. A jegyek ezekre az előadásokra is kizárólag a központi jegyirodában válthatók.

21. VIGADÓ COMEDY. December 19-én 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermében Radu Pietreanu – Stand up comedy and parody című előadását láthatják. Jegyár: 10 lej.

Zene

A PLUGOR SÁNDOR MŰVÉSZETI LÍCEUM ma a 18 órai szentmise után tartja hagyományos karácsonyi koncertjét a központi Szent József katolikus templomban. Fellépnek az iskola kórusai, zenekarai, kamaraformációi: DóReMi kicsinyek kórusa, Campanella gyerekkórus, Reménység zenekar, Szerenád zenekar, Marziale fúvószenekar, Canticum Énekegyüttes és Eufónia Ifjúsági Kamarakórus. Karvezetők, irányító tanárok: Lőfi Gellért Attila, Sipos Zoltán, Sebestyén-Lázár Enikő, Maksai József.

15 ÉVES A SNAPS VOCAL-BAND. Ebből az alkalomból kedden 19 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében 15 éves jubileumi koncertet tartanak 30 fellépővel – köztük énekesek, szólisták, hangszeresek, akik a 15 év folyamán közreműködtek. A helyek száma korlátozott. Jegyek Sepsiszentgyörgyön a központi jegyirodában kaphatók 25 lejért.

A KÉZDIVÁSÁRHELYI PETŐFI MOZI – FOR YOU KLUBBAN december 21–22-én 19 órától tartják a IX. Rockkarácsonyt. Fellép: White Night (Sepsiszentgyörgy), The Subrune (Paks), Exit Rock Band (Sepsiszentgyörgy), LSD (Csíkszereda), Emberi dolgok – Ossian Tribute Band (Marosvásárhely), Luppinger Attila (Sepsiszentgyörgy), Lady & The Tramp (Marosvásárhely), DE – Pink Floyd Tribute (Kézdivásárhely), Kontrax (Marosvásárhely), Our Last Drop (Budapest).

Részletek az rockkaracsony.ro honlapon.

KARÁCSONYI ELŐADÁS. Kézdivásárhelyen december 22-én 18.30-tól a Vigadó Művelődési Ház nagytermében kerül sor a Tanulók Klubja fuvószenekarának és mazsorettcsoportjának karácsonyi előadására. Jegyek kaphatók a Tanulók Klubja titkárságán.

A CSODÁLATOS TALÁLKOZÁS – karácsonyi rockoratórium, a sepsiszentgyörgyi Vártemplom ifjúsági és gyermekkórusának, a református elemi iskola gyermekkórusának és a Messzehangzó együttes és a szólisták közös karácsonyi projektje december 22-én 17.45-től a sepsiszentgyörgyi református Vártemplom új közösségi házában.

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben december 23-án 17 órától a Pro Musica Kamarakórus énekel Sipos Zoltán karmester vezényletével.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ „Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel...” című betlehemes játéka a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 18-án, kedden és 20-án, csütörtökön 18 órától látható; vasárnap az előadást 16 órától játsszák. Jegyek foglalhatók a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.

Könyvbemutató

December 21-én 18 órakor a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatásra kerül József Álmos: Országzászló állítások Háromszéken című könyve. Házigazda: Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója.

Kiállítás

Kedden 17 órától nyitja meg kapuit az iskola dísztermében a Plugor Sándor Művészeti Líceum hagyományos karácsonyi képzőművészeti kiállítása. A tárlatot megnyitja Dobolyi Tamás grafikus.

Hitvilág

ANGYALVÁRÓ MESÉLÉS. Szabó Enikő Metamorphoses meseterapeuta december 19-én 17 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban meséli az Angyalváró különleges meséit. Csodálatos történetek hangzanak el: szeretetről, családról, barátságról, megértésről, hitről, bizalomról és jóságról szóló népmesék a világ minden tájáról. A rendezvény meghitt adventi program családoknak.

KIKÖTŐ – ZENÉS ALTERNATÍV ISTENTISZTELET lesz december 21-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban, amelyre kortól és felekezettől függetlenül várnak mindenkit.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ozsdolán mától szerdáig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és szerdán 17.30-tól diákoknak balett és kortárs tánc, 19 órától kezdő társaságitánc-tanfolyam felnőtteknek. Telefon: 0722 233 774. Info: face­book@liveartdancestudio.

KÉZIMUNKAKÖR. A Háromszéki Fürge Ujjak kézimunkakörbe a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a kovásznai művelődési ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Immár Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.