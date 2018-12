Zűrös hétvége az utakon

Személygépkocsijával áthajtott a szomszédos sávra, és frontálisan ütközött a szemből jövő, szabályosan közlekedő autóval, amelynek vezetője és utasa megsérült. Sérüléseket szenvedett a vétkes 24 éves fiatalember is. Leheletében 1,24 mg/l szesztartalmat mértek. Ittas vezetésért és gondatlanságból elkövetett testi sértésért vizsgálják.

Szintén pénteken és ugyancsak a 11-es országúton más baleset is történt. Egy 29 éves nő gépkocsijával előzésbe kezdett, s csak akkor vette észre, hogy őt már előzik. Az ütközést elkerülendő elkapta a kormányt, s az autó leszaladt az úttestről. Maga is és utasa is megsérült.

Péntekről szombatra virradó éjjel Szentkatolnán egy 19 éves nő elvesztette uralmát az általa vezetett személygépkocsi fölött, nekiment egy kerítésnek, végül egy fa állította meg a járművet. A becsapódás következtében az utas megsérült.

Szombaton kora délután a 12-es főúton egy Sepsibükszád felől érkező személygépkocsi egy jobbra forduló kanyarban átsodródott a szomszédos sávra, és megütötte egy szemből közlekedő személygépkocsi utánfutóját. Az ütközés következtében a figyelmetlen vezető, egy 41 éves férfi megsérült. Utóbbi esetekben gondatlanságból elkövetett testi sértésért indítottak vizsgálatot. (sz.)