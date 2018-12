Megjelent a Háromszék falinaptára

Lapunk előfizetői idén is az új esztendőre szóló, a legismertebb névnapokat is tartalmazó Háromszék falinaptárt kapnak ajándékba.

Kiadványunk ezúttal is egy évfordulót és egy háromszéki születésű személyiséget elevenít fel: 2019-ben a száz éve Sepsiszentkirályban született Imreh István történészre, szocio­lógusra emlékezünk. Megidézése annál is időszerűbb, mert a történelemtudományok doktora a diktatúra idejében kutatta és több szakmunkában közölte is a rendtartó székely falu gazdasági, társadalmi viszonyait. Kutatásai középpontjában Erdélynek a feudalizmusból a kapitalizmusba vezető korszaka állt, ezen belül elsődlegesen a székelység története. A székely falu mezőgazdasági fejlődését, állattartását, szőlőművelését, társadalmi rétegződését, a falu belső rendjét vizsgálta. Hadd idézzük a falinaptáron is közölt interjúrészlet egyetlen – nagyon is aktuális – mondatát: „A székely történet kutatása, mondanom sem kell, nem jelent semminő elkülönülést.”

