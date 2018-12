Folytatódtak a tüntetések Budapesten

Mint ismert, Budapesten pár napja tüntetnek a munka törvénykönyve túlórára vonatkozó részét módosító döntés ellen, a vasárnapi megmozdulás során a tiltakozók egy része – ellenzéki politikusokkal az élen – a közmédia épületéhez vonult. A politikusok rendőri kísérettel bementek az épületbe, állításuk szerint azért, hogy a követeléseiket tartalmazó petíciót beolvassák.

Az MTVA szerint országgyűlési képviselői jogaikra hivatkozva lépett be az intézmény épületébe vasárnap este több ellenzéki politikus, élükön Hadházy Ákossal. A volt LMP-s, most független képviselő először azt mondta, információt akarnak kérni, majd azt hangoztatta: be kell őket engedni a szerkesztőségbe, mert élőben akarják elmondani nyilatkozatukat. Az MTVA biztonságért felelős vezetője felhívta az ellenzéki politikusok figyelmét: az a joguk, hogy beléphetnek az intézménybe, nem egyenlő azzal, hogy zavarhatják az ott folyó munkát, közérdekű üzemről lévén szó, nem léphetnek be sem a stúdióba, sem a szerkesztőségekbe. Az MTVA szerint a képviselők azzal fenyegetőztek, hogy ha nem teljesítik kívánságukat, bemegy az intézménybe több ezer dühös tüntető. Végül a képviselők – köztük Hadházy Ákos és Szél Bernadett független, Kunhalmi Ágnes, Ujhelyi István és Szanyi Tibor szocialista, Ungár Péter LMP-s, Stummer János és Varga-Damm Andrea jobbikos képviselő, Bősz Anett, a Liberális Párt tagja, Vadai Ágnes és Varju László, a Demokratikus Koalíció politikusa – az éjszakát is bent töltötték az intézményben, ott hamis tűzriadót hirdettek, igyekeztek bejutni a stúdióba, miközben kint a rendőrségnek kellett beavatkoznia – az MTVA szerint a demonstrálók kövekkel, üvegekkel dobálták a rendőröket. Reggel újabb belépési kísérlet történt, az ellenzékiek szerint ekkor kidobták őket az intézményből, az MTVA szerint azonban a politikusok zaklatták munkatársaikat, a folyosókon kergették a dolgozni érkezőket, Hadházy Ákos pedig megpróbált egy lépcső korlátján átmászva behatolni. Miután a biztonságiak felszólítása ellenére nem állt el szándékától, végül a belekapaszkodó Szél Bernadett-tel együtt eltávolították az épületből – írták. A rendőrség szerint a tüntetők rájuk támadtak, így többszöri felszólítás után könnygázt kellett alkalmazniuk.

A történtek nyomán az ellenzék rendkívüli parlamenti ülést és vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte, mert értékelésük szerint több országgyűlési képviselő mentelmi jogát is megsértették az MTVA székházában.

A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP és a Párbeszéd képviselője tegnap a házbizottság ülése után azt mondta, a rendszerváltás utáni magyar demokrácia történetében példátlan események történtek, jogtiprásnak, jogsértésnek tartják, hogy fegyveres biztonsági őrök országgyűlési képviselőket bántalmaztak. Tóth Bertalan, az MSZP elnöke, frakcióvezető szerint országgyűlési képviselőket csak bűncselekmény vagy szabálysértés esetén, tettenéréskor veheti őrizetbe a rendőr. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, frakcióvezető elmondta, parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kezdeményezik a képviselők mentelmi jogának megsértése miatt. Farkas Gergely, a Jobbik frakcióvezető-helyettese helyesnek tartja, hogy a képviselők élni kívánnak minden parlamenten belüli és kívüli eszközzel. Szabó Tímea szerint a parlamenten kívüli eszközök között szóba jöhet az útlezárás, a sztrájk, közintézmények elfoglalása és minden egyéb erőszakmentes polgári engedetlenség.

A Fidesz viszont úgy látja, elfogadhatatlan, hogy politikusok erőszakkal akarnak beavatkozni egy szerkesztőség működésébe.

Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója szerint az ellenzéki politikusok akciója a képviselői hatalommal és jogosítványokkal való ag­resszív visszaélés, az országgyűlési képviselői jogkör nem azt jelenti, hogy erőszakosan megzavarják egy közüzem működését. Nyilvánvaló, hogy mi a céljuk: meg akarják félemlíteni az újságírókat, ezért viselkednek agresszíven, ezért hatolnak be a televízió épületébe – vélekedett. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az ellenzéki pártoknak óriási a felelősségük abban, hogy néhány tüntető az erőszak alkalmazásától sem riad vissza, ugyanis az ellenzéki politikusok füstbombával dobálják a rendőröket, az ellenzék pedig legitim politikai eszköznek fogadja el az erőszakot. A Mandiner portálon tegnap megjelent interjúban kifejtette: az Országgyűlés múlt szerdai ülésén az ellenzék magatartása törvénytelen, agresszív és erőszakos volt, néhányan pedig az utcán is úgy érezték, ha ellenzéki képviselőknek szabad így viselkedni, akkor nekik is lehet.