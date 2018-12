Sepsiszentgyörgyön élnek olyan családok, akiknél évek óta nincs meleg víz, de egyeseknél áram sincs a lakásban, ennek ellenére a gyermekek tisztán járnak iskolába, a szülők gondosak, megbízhatóan nevelik gyermekeiket, megérdemlik a támogatást. De Sepsiszentgyörgy is megérdemli, hogy a jelen kornak megfelelő korszerű eszközökkel reklámozza önmagát, ami az itt lakók javára is szolgálhat. Ezek vezérelték a helyi Rotary Klubot a szombaton tartott, tizennyolcadik alkalommal megszervezett bál jótékonysági céljainak meghatározásakor, és a civil liciten összegyűlt több mint ötvenezer lejből, valamint a felajánlott eszközök és szolgáltatások révén minden bizonnyal túl is teljesítik a kitűzött célokat.