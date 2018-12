Gyermekek adventi ajándéka

Műsoraik a régi karácsonyok emlékét, hangulatát idézik, a szépkorúak nyitott szívvel, meghatódva fogadják a naponta hozzájuk betérő gyermeksereget. December elején a máltai ifjúság örvendeztette meg az időseket és volt Mikulás-járás is, múlt pénteken az Árvácska Óvoda nagycsoportosai és Waldorf-tagozatos harmadikosok látogattak a központba. A rendezvényekbe egyházak is bekapcsolódnak, a héten a Váradi József-, a Mikes Kelemen-, a Plugor Sándor-iskola és a Székely Mikó Kollégium diákjai mellett a Benedek Elek Óvoda növendékei viszik el jókívánságaikat az intézményben élő és azt látogató szépkorúakhoz – tájékoztatott Klárik Mária Antónia. A központ igazgatója elmondta, karácsony előtt istentisztelettel egybekötött ünnepi műsorral is készülnek. A szociális intézményben mintegy 30 bentlakóról gondoskodnak, nappali központjukat hetente 16–17 idős ember keresi fel. (dvk)