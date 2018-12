Nagyjából a már megszokott helyszíneket kereshetik fel a sepsiszentgyörgyiek, ha karácsonyfát szándékoznak vásárolni. A legtöbb árus a központi piacon kínálja portékáját, de amint már megszokott, a város különböző pontjain, udvarokon is találni szemrevaló fenyőfákat, az árak pedig már több éve változatlanok, amint az is, hogy szinte kizárólag külföldről származó Nordmann és jegenyefajták közül lehet válogatni.

A városközponti piacon az előző évekhez képest némileg szerényebb a kínálat, Magyarországról származó közönséges jegenyefenyőt lehet elsősorban találni, többségük viszont gazdag, dús fa. Az árak a már megszokottak, árustól és mérettől függően 50–60 lejtől indulnak, és ritkán haladják meg a 130 lejt. Fontos tudnivaló, hogy aki három méter körüli fenyőt keres, várhatóan nem találja meg a kínálatban. Ottjártunkkor összesen öt árus kínálta portékáját. Elmondásuk szerint még nem indult be a nagyüzem, de már jócskán került érdeklődő. Idén továbbra is importfenyőt kínálnak, de jövőre várhatóan a helyben nőtt fenyők is megjelenhetnek, mivel többen létrehozták már a saját ültetvényeiket.

Gelencén például 20 ezer csemetét nevelnek, de ezek még nem érték el azt a méretet, hogy érdemes legyen kivágni. Szintén importból származó fenyőt kínál az egyebek mellett építőanyagokat, barkácsfelszereléseket forgalmazó Depo. December 22-ig Nordmann-fenyőkből lehet válogatni az üzlet parkolójában 65–150 lej közötti áron. A felhozatal elég gazdag, 80 centiméter körüli, asztalon is elhelyezhető fáktól a két métert meghaladókig találni példányokat.

Akiknek nem felelnének meg a fentiek, felkereshetik a Dózsa György utca 36-os szám alatti házat, ahol idén is külföldről származó Nordmann-fenyőket kínálnak 50 és 150 lej közötti áron. A talpba helyezés (hegyezés), valamint a csomagolás itt is ingyenes. Az érdeklődőket reggel nyolctól délután hatig várják. A fák mérete itt is nagyjából a 80 centiméterestől a két és fél méteresig terjed. Ottjártunkkor viszonylag nagy volt a forgalom, egymás után érkeztek a vásárlók. Mint kiderült, elég gyakori, hogy a kuncsaftok a nagyobb méretű, három méter körüli példányokat keresik, ezekből viszont itt is csak pár darabot találni.

A Dózsa György utcán kívül az 1918. december 1. úton, a belvárosi református templom közelében levő ház udvarán lehet még nézelődni fenyőfák után. Akik esetleg élő, később kertbe, udvarra kiültethető fenyőfát szeretnének, mindenképp a kertészeteket keressék fel, itt fajták terén is nagyobb a kínálat – egyebek mellett ezüstfenyőt is találni –, az árak pedig mérettől függően általában nem haladják meg a 150–200 lejt.