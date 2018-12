A garázstulajdonosok ráérnek?

Jelenleg 1338 lezárható parkolóhelynek van bérlője. Közülük csak mintegy 25-en nem újították meg jövőre is a szerződésüket, leginkább azok, akik amúgy is fel akarták mondani a megállapodást – tudtuk meg Tóth-Birtan Csaba alpolgármestertől.

A közterületeken levő garázsok tulajdonosait illetően rosszabb az arány: 685-ből mindössze 260-an jelentették be, hogy milyen rendszámú gépkocsit fognak az építményekben tartani. Ezt azért kérik, hogy legalább éjszakára felszabadítsanak néhány parkolóhelyet a lakónegyedekben, a tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy elég sokan raktárnak vagy más célokra használják a garázsokat, autóikat pedig kint hagyják.

Az önkormányzat ezért úgy határozott, hogy bírsággal sújtja azokat a garázstulajdonosokat, akik este 10 és reggel 6 óra között a szabad ég alatt, lakásuk közelében parkolnak. Sőt, már a bejelentés elmulasztása miatt is kiróható bírság, ezzel azonban egyelőre nem élnek, hanem új határidőt szabnak – közölte Tóth-Birtan Csaba. Hozzátette: erre már csak azért is rákényszerülnek, mert a határozat elfogadása előtt a rendőrség képviselője azt mondta, hogy nincs szükség a láttamozásukra, a prefektúra azonban másképp gondolta, így utólag kikérték a rendőrség jóváhagyását is.