Bartók Ede Ottó tegnap érdeklődésünkre elmondta: sajnos, az általa vezetett községben nincs, aki elnyomja a havat. A községháza tulajdonában van ugyan egy hóeke, traktorjuk azonban nincsen, ezért saját traktorjával kénytelen elvégezni a nagy mennyiségű hó eltakarítását a községi útról, hogy közlekedni lehessen s a település ne szigetelődjék el a külvilágtól.

Hat éven keresztül a hótalanítást megoldotta egy helybeli fiatalember – történetesen az elöljáró komája –, a négy téli hónapban havi ötszáz lejért és a traktor működtetéséhez szükséges üzemanyag áráért végezte ezt a fontos munkát. Tavaly azonban a község népe és a helyi tanácstagok azt a döntést hozták, hogy meg kell hirdetni a munkálatot. Jelentkezett egy másik fiatalember, és arra az évre meg is oldódott a hóeltakarítás. Idén azonban már nem vállalta sem ő, sem más, hiszen korán fel kell kelni, éjszaka vizet melegíteni, mivel a román gyártású traktort nehéz télen begyújtani. Ami hat évig jól működött, azt fel kellett számolni – jegyezte meg keserű szájízzel a községvezető – csupán azért, mert a munkálatot végző személy történetesen a polgármester komája volt.

Az elöljáró azt is elmondta, hogy már péntek éjszaka elnyomta saját traktorjával a havat, szombaton és vasárnap szintén dolgozott, vasárnapra pedig került egy falusfele, aki (szintén a saját járművével) besegített a hóeltakarításba. Szombaton több személyt – többek között önkormányzati képviselőket – is felhívott, de senki sem vállalta a munkát, ezért egyedül dolgozott. Bartók Ede Ottótól azt is megtudtuk, hogy hétfőről keddre virradó éjszaka is a községi utat hótalanította.

Ami az üres kasszát illeti, az elöljáró elmondta: a december 10-én esedékes fizetést tegnapig nem kapták meg a köz­ségháza alkalmazottjai, és jócskán akadnak még kifizetésre váró számláik. A polgármester köszönetét fejezte ki Ozsdola és Kézdialmás polgármesterének, akik a legutóbbi elosztás során a szolidaritás jegyében Dálnok javára lemondtak a nekik járó összegről. Bartók Ede Ottó már a nyáron írásban jelezte az illetékeseknek, hogy nem lesz elég év végéig a községnek kiutalt pénz. Nemsokára egy-két napon belül átutalnak a számlájukra 50 ezer lejt a kormány tartalékalapjából. Jól jön az a pénz, de legalább egy héttel hamarabb kellett volna megkapniuk. Ha péntekig nem utalják át a pénzt, akkor már csak a jövő évben tudják törleszteni a számlákat. Nehéz évet zártunk, harcoltunk a túlélésért – összegezett Bartók Ede Ottó.