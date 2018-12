Következő írásunk

Teljesen váratlan bejelentésekkel állt elő tegnap este Eugen Teodorovici pénzügyminiszter a jövő évi adókat, illetékeket, pénzügyi téren tervezett változásokat és állami beruházásokat illetően. Mint mondotta, az év végéig sürgősségi kormányrendeletet fogadnak el a felsorolt intézkedésekkel, amelyek célja – állítása szerint – az állampolgárok védelme. A módosítások a jövő évi – a parlamentben még be sem nyújtott – állami költségvetést is érintik, tegnap nem is mutatták be mindegyiket.