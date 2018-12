Iohannis részt venne a kormány ülésein

Iohannis a Bécsben megszervezett EU–Afrika Fórumon nyilatkozott a román sajtónak. Arra hivatkozott, hogy január elsejétől Románia veszi át az EU tanácsának soros elnökségét, és ez szerinte nem lesz egyszerű, akkor sem, ha Románia felkészült rá. „A miniszterelnök asszony több ízben is együttműködési felhívást intézett hozzám. Íme, együtt fogok működni vele. Részt veszek a kormány ülésein” – jelentette ki. A bukaresti média szerint azonban az államfő valójában nem a román uniós elnökség előkészítése miatt akar jelen lenni a kormányüléseken, hanem azért, hogy személyes jelenlétével gátolja meg egy közkegyelmi sürgősségi kormányrendelet elfogadását. Arra az újságírói kérdésre, hogy mit tenne, ha egy amnesztiarendeletet előzetes bejelentés nélkül tűzne napirendre a kormány, ahogyan tette azt a tavalyi, elhíresült 13-as kormányrendelettel, Iohannis csak annyit mondott, egy közkegyelmi vagy amnesztiarendelet nagyon súlyos hiba lenne Románia számára.

Az, hogy az SZDP hazaárulással akarja őt megvádolni, Iohannis szerint eleve kudarcra ítélt, komolytalan próbálkozás, hiszen az államfőnek mentelmi joga van, kizárólag hazaárulásért emelhetnének vádat ellene, ha azt a parlament legalább kétharmados többséggel hagyja jóvá.

A szociálliberális kormánykoalíciónak azonban a kisebbségek esetleges támogatásával sincs kétharmada.

Viorica Dăncilă tegnapi levelében hangsúlyozza: a kormány rendszeresen közzéteszi honlapján az ülések napirendjét az ezen szereplő jogszabálytervezetekkel és kísérő dokumentumokkal együtt, ezeket bárki áttanulmányozhatja. „Amennyiben a kormányülés napirendjén külpolitikával, a honvédelemmel vagy a közrend biztosításával kapcsolatos, országos jelentőségű problémákat érintő jogszabálytervezetek is szerepelnek, ahogyan azt az ön által is idézett alkotmánycikkely előírja, mi ezt jelezni fogjuk, és teljes nyitottságunkról biztosítjuk, ha úgy dönt, hogy rész kíván venni a kormány ülésén” – tudatja. Hozzáteszi: az alaptörvény idézett cikkelye arról is rendelkezik, hogy más helyzetekben is részt vehet az államfő a kormány ülésein, ha a miniszterelnök ezt indokoltnak véli. „Amennyiben majd szükségesnek tartom a részvételét, meghívást fogok intézni önhöz, hogy vegyen részt a kormány ülésén” – írja a miniszterelnök, megjegyezve ugyanakkor, hogy a kormány tiszteletben tartja az állami hatóságok közötti lojális együttműködés elvét és az alkotmány szabta hatásköri határokat.

A román alkotmány szerint az államfő részt vehet azokon a kormányüléseken, amelyeken Románia külpolitikai, védelmi vagy közbiztonsági politikáját érintő témák szerepelnek napirenden, illetve bármelyik másik kormányülésen, amelyre a miniszterelnök meghívja. Az alaptörvény szerint az államfő elnököl azokon a kormányüléseken, amelyeken részt vesz, ezért most élénk alkotmányértelmezési vita bontakozott ki, hogy ez egy jelképes ülésvezetői feladat-e, vagy azt jelenti, hogy az államfő jóváhagyására is szükség van egy kormányrendelet elfogadásához.

A brexitről is beszélni kell

A következő kormányülésre máris javasol egy napirendi pontot Klaus Iohannis államfő: egy tegnap keltezett, Viorica Dăncilă kormányfőhöz intézett levélben azt kéri, hogy tárgyaljanak a Nagy-Britanniában élő román állampolgárok helyzetéről.

Az elnök levelében rámutat: a brexittel kapcsolatos tárgyalások keretében Románia számára a legfontosabb cél az angol földön élő, több mint 400 ezer román állampolgár jogainak és érdekeinek védelme. Az Európai Tanács által november 25-én elfogadott brexitmegállapodás jelenlegi formájában garantálja a Nagy-Britanniában élő külföldiek jogainak védelmét, a legutóbbi fejlemények azonban – az, hogy a brit parlament halasztotta a megállapodásról szóló szavazást – megkérdőjelezik annak bizonyosságát, hogy elfogadják a dokumentumot. „Ilyen körülmények között a romániai hatóságoknak fel kell készülniük arra, hogy bármilyen forgatókönyv esetén a lehető legjobb feltételeket harcolják ki a Nagy-Britanniában élő román állampolgárok számára” – érvel az államfő, aki úgy véli: ha a brit parlament nem ratifikálja a megállapodást, a romániai hatóságoknak haladéktalanul törvényhozási és diplomáciai intézkedéseket kell foganatosítaniuk; ezért kell erről mielőbb beszélni a kormányülésen.