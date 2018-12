Kokaincsempész csendőrt kaptak el

Előző írásunk

Theresa May brit miniszterelnök bejelentése szerint a londoni alsóház a január 7-én kezdődő hé­ten folytathatja a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) feltételeiről szóló vitát, és az utána következő héten szavazhat a megállapodásról. A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője ezt elfogadhatatlannak nevezte, és bejelentette, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt be Theresa May ellen, bár nem biztos, hogy a kezdeményezést a parlament egyáltalán tárgyalja-e valamikor.