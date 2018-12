Mi, hol, mikor

13 órától Folker – vásári zene; 16 órától István Ildikó és a Folker együttes koncertje; 16.55-től Classical Singers – Flashmob; 17 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum DóReMi Gyermekkórusa – karvezető Sebestyén-Lázár Enikő, korrepetitor Kőmíves-Bokor Zsuzsa; 17.15-től Canticum énekegyüttes; 17.30-tól a Plugor Sándor Művészeti Líceum Campanella Gyermekkórusa – karvezető Lőfi Gellért Attila, korrepetitor Opra Balázs József; 17.55-től a Plugor Sándor Művészeti Líceum Fúvós kvintettje – Toronyzene; 18 órától Snaps Vocal Band-koncert; 19 órától Kaj Betti & Melodio-koncert (HU). Pénteken: 12 órától a Székely Mikó Kollégium tanulói­nak előadása; 18 órától Bojtorján-koncert (HU). Szombaton: 12 órától és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 15.30-tól Karaván-koncert (Kolozsvár); 17.45-től Csodálatos találkozás – karácsonyi rockoratórium; 18 órától Új Bojtorján-koncert (HU); 19 órától Horányi Juli és zenekarának koncertje (HU).

KÉZDIVÁSÁRHELY. A sportcsarnok előtti téren ma és pénteken 17–20 óráig tart nyitva a karácsonyi gyermekváros, mely a kézdivásárhelyi civil szervezetek összefogásának köszönhetően nyitotta meg újra kapuit. Mikulás-sarok, vásári forgatag, szabadtéri és beltéri játékok, élő betlehem és sok-sok meglepetés várja a látogatókat. ¶ Ma 19 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében karácsonyi jótékonysági est a Cum Caritate Chris­ti Egyesület szervezésében: a kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Gimnázium szeretetiskolás tanulói karácsonyi műsort mutatnak be Nincs karácsony szeretet nélkül címmel. Közreműködik a berecki ificsoport. Adományjegy: 10 lej. * A Vigadó Művelődési Ház nagytermében szombaton 18.30-tól kerül sor a Tanulók Klubja fúvószenekarának és mazsorettcsoportjának karácsonyi előadására. Jegyek kaphatók a Tanulók Klubja titkárságán.

KOVÁSZNA. A központi parkban a karácsonyi vásár péntekig tart. A központi parkban ma 17 órától az Avram Iancu Általános Iskola ünnepi műsora; pénteken 17 órától a Vajnafalvi Férfikórus lép fel. A Művelődési Központban ma 18 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum és a Boldog Apor Vilmos Gyermekvédelmi Központ közös jótékonysági műsora; pénteken 18 órától A tél dala – a Kovásznai Tanulók Klubjának karácsonyi műsora.

Irodalomtörténeti előadás

Idei utolsó állomásához érkezett Dr. Reisinger János irodalomtörténész előadás-sorozata. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében ma 18 órától S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember azt másban leli – Petőfi Sándor hét éve a magyar költészetben címmel a költő ismert és kevéssé ismert műveit idézi fel a hallgatóság előtt. A belépés ingyenes, a témakörre vonatkozó könyvek, folyóiratok és CD-k megtekinthetők és hozzáférhetők a helyszínen.

Színház

AJÁNDÉKOZZON SZÍNHÁZI ÉLMÉNYT! Idén karácsonykor lepje meg szeretteit a színház élményével – ajándékozzon páros belépőt vagy színházbérletet! A két személyre szóló szelvény és a színházbérlet a Tamási Áron Színház és az M Studio bármelyik előadására érvényesíthető a 2018/2019-es évadban. Az ajándékszelvények és bérletek december 21-ig megvásárolhatóak a központi jegyirodában. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámokon. A kínálatot megtalálja a www.tasz.ro honlapon.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja december 22-én, szombaton 16 órától és 19 órától a kovásznai Művelődési Központban bemutatja Tamási Áron Tündöklő Jeromos című háromfelvonásos színművét. Belépőket elővételben a városi művelődési háznál vagy az előadás előtt lehet igényelni. Rendező: Gazda József.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ „Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel...” című betlehemes játékát Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében ma 17 órától és vasárnap 16 órától játssza. Jegyek foglalhatók a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.

Könyvbemutatók

* A sepsiszentgyörgyi evangélikus egyház gyülekezeti termében pénteken 16 órától Ziegler Ágnes brassói művészettörténész A brassói Fekete-templom – reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben című kötetét Jánó Mihály művészettörténész ismerteti. Házigazda: Zelenák József esperes.

* A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében pénteken 18 órától bemutatják József Álmos Országzászló-állítások Háromszéken című könyvét. Házigazda: Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban: 16.45-től A diótörő és a négy birodalom román felirattal; 17-től A Grincs románul beszélő; 18.45-től Hidegháború román felirattal és Álommeló magyarul beszélő; 20.30-tól Örök tél román felirattal; 20.45-től Aquaman román felirattal.

Hitvilág

SZERETETLÁNG ÉS KONCERT. Idén is megszervezi a Romániai Magyar Cserkész Szövetség háromszéki körzete a betlehemi szeretetláng ünnepélyes átadását. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébániatemplomban december 22-én, szombaton a 18 órától kezdődő szentmisén jelen lesznek a cserkészek, majd szétosztják a lángot, amit haza is lehet vinni mécsesekben. Ezután a Pro Musica kamarakórus tart karácsonyi koncertet.

Zene

A KÉZDIVÁSÁRHELYI PETŐFI MOZI – FOR YOU KLUBBAN december 21–22-én 19 órától tartják a IX. Rockkarácsonyt. Fellép: White Night (Sepsiszentgyörgy), The Subrune (Paks), Exit Rock Band (Sepsiszentgyörgy), LSD (Csíkszereda), Emberi dolgok – Ossian Tribute Band (Marosvásárhely), Luppinger Attila (Sepsiszentgyörgy), Lady & The Tramp (Marosvásárhely), DE – Pink Floyd Tribute (Kézdivásárhely), Kontrax (Marosvásárhely), Our Last Drop (Budapest). Részletek a rockkaracsony.ro honlapon.

KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT. Pénteken 18.30-tól a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban a Molnár Józsiás Általános Iskola diákjainak és zenetanárainak koncertje hallható.

Rajzverseny

A Háromszék nem alkuszik rendezvénysorozat részeként Kovászna Megye Tanácsa és a Bod Péter Megyei Könyvtár rajzversenyt hirdet három korcsoport: 4–7, 7–10 és 10–14 évesek számára. A pályázat tárgya: Háromszék nem alkuszik – akár történelmi-történeti, akár mai értelmezésben. Ehhez a következő fogalmakat lehet hozzárendelni, illetve ezeket értelmezni a jelzett kettős szemszögből: hűség, bátorság, kitartás, szülőföld. A rajzok szabad technikával készíthetők el, A4-es méretben. Minden jelentkező egyetlen rajzzal nevezhet be. A pályamunkákat február 10-ig lehet elküldeni a könyvtár postacímére (Biblioteca Județeană Bod Péter, 520008 Sf. Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 14, jud. Covasna) – a borítékon feltüntetve: „Háromszék nem alkuszik” –, vagy beadni a könyvtár gyermekrészlegére. A rajzok hátoldalán kérik feltüntetni: a készítő neve, életkora, csoportja vagy osztálya; óvodája / iskolája neve, annak elérhetősége (település, telefonszám, e-mail-cím); a rajz címe, ha van (amennyiben nincs, a verseny témája a cím). A legjobb rajzok szabadtéri kiállításon lesznek majd láthatóak Sepsiszentgyörgy főterén a jövő évi március 15-i ünnepségek alkalmával, szerzőik pedig háromszéki honismereti jutalomkiránduláson vehetnek részt.

Érettségifelkészítők

A sepsiszentgyörgyi Amőba Oktatási Központban január 7-ig lehet iratkozni az érettségifelkészítőkre. Ezeket román nyelvből és matematikából szervezik heti egy alkalommal január–május között négy városban: Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Ba­róton és Kovásznán. Az iratkozás online felületen történik: www.egyetem.ro. Telefon: 0744 616 449.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line I. (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.