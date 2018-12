Tucatnyi új esély

Következő írásunk

Évszázadok során a jobbágyok (majd zsellérek, szolgák) gombával is tartoztak megadni jussát uruknak. Ezt például a munkácsi uradalom XVII. századi összeírásából is tudjuk. Legtöbbször szárított kucsmagombát – Gyergyóremetén például kétsingnyit – karácsonykor szoktak ajándékozni a földesúrnak, aki ezt általában busásan meg is hálálta. Göcseji adat a következő: Kétsingnyit minden „colonnus gazda” köteles volt a grófnak karácsony tájt beszolgáltatni ráadásként.