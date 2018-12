A megyei kórház várja a gyakornokokat

A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvos igazgatója jónak tartja, hogy ezentúl a vidéki kórházak is részt vehetnek a rezidensképzésben, de ennek sikere szerinte attól függ, hogy milyen felkészültséggel érkeznek a frissen végzett orvosok az alapképzésből, illetve attól, hogy a vonatkozó jogszabály alkalmazási módszertana lehetőséget teremt-e arra, hogy a szakosítást érintő döntések a rezidensképző központokat illessék meg. A rendelkezés észszerűségéről és háromszéki alkalmazásának lehetőségéről dr. Antal Álmos kórházigazgatót kérdeztük.

A képviselőház nemrég fogadta el azt az RMDSZ által beterjesztett javaslatot, hogy a vidéki kórházak is rezidensképző központokká válhassanak. Erre reagálva a kórházvezető kérdésünkre elmondta, hogy az 1990-es években, sőt, 1989 előtt is képezhetett a megyei kórház rezidenseket, amikor erre a feladatra olyan főorvosokat jelöltek ki, akik megfeleltek az akkori előírásoknak. Szerinte a jelenlegi rendelkezéssel visszatérnek a normalitáshoz, mert mindenképpen jó az, ha a fiatal orvos közelebb kerül a betegekhez, kiismeri magát egy adott kórházban, s kedvet kaphat ahhoz, hogy a képzés után is ott folytassa a tevékenységét, bővítve a szakorvosok táborát, amire nagy szükség van.

A rezidensképzés azt feltételezi, hogy a gyakornok végigmehessen azokon a képzési modulokon, amelyeket kijelölnek számára, jó lenne, ha ezt a kiválasztott oktatóközpontokra bíznák, és nem központilag határoznák meg, ki hogyan szervezze meg a képzés menetét – véli Antal doktor. A sepsiszentgyörgyi megyei kórház szívesen részt venne a rezidensképzésben, ami nemcsak saját hasznára lenne, hanem hazavonzhatná azokat a fiatalokat is, akik a megye más kórházaiban szeretnének szakorvosok lenni – hangsúlyozza az igazgató. Szerinte ehhez az kellene, hogy az új jogszabályhoz olyan alkalmazási módszertant rendeljenek, amely a jelenleginél szélesebb jogkört biztosítana a kórházaknak az orvosok alkalmazása terén, és úgy véli, meg kellene szüntetni az egészségügyi minisztérium által monopolizált, egységes rezidensvizsgát.

Míg korábban 600–800 rezidens orvosi helyet hirdettek meg egy évben, idén a novemberi vizsgán 5800 hely jelent meg. Az egészségügyi minisztérium által központosított vizsgát a hat, hagyománnyal rendelkező orvosi egyetemen tartották, de az orvosgyakornokokat utána szétosztották az elmúlt huszonöt évben gombamód elszaporodott orvosi egyetemek között, ami az orvosképzés felhígulásával együtt a szakképzést is negatívan érintette – állítja dr. Antal Álmos. Szerinte a jogszabályokban rejlő részletektől függ, hogy mennyire lesz kiszámítható a rendszer, és úgy tartja, egy törvény megalkotásánál nem elég a jó szándék, annak összhangban kell lennie a gyakorlatban tapasztalt igényekkel és lehetőségekkel. A sepsiszentgyörgyi megyei kórház tárt karokkal fogadja a gyakornok orvosokat, akik az első években nem végezhetnek önálló feladatokat, de segíteni tudnak az ellátásban, később pedig képzett szakorvosként hozzájárulhatnak a háromszéki egészségügyi ellátás minőségének és színvonalának javításához – mondta dr. Antal Álmos.