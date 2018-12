Adók és adócsalók

Következő írásunk

Hőlégballon-szolgáltatás, székely szalmakrumplisütő, fogászati képalkotó laboratórium, sörmanufaktúra, névjegykártya-adatmegosztó okos szoftver – mások mellett ezek az elképzelések nyertek támogatást a hat megyét átfogó StartUp Now elnevezésű, a frissen induló vállalkozások segítését célzó európai uniós projekt révén. A vállalkozásfejlesztési program – amely egy 400 személynek szóló képzést is magában foglalt, párhuzamosan az üzleti tervek versenyével – állásáról tegnap számoltak be a megyei önkormányzat székhelyén, illetve öt nyertes pályázó (a negyvenből) ismertethette üzleti tervének részleteit, amelynek megvalósítására negyvenezer euró jut fejenként.