Bokor Tibor polgármester elmondta: a múlt heti soros tanácsülés után a megyei önkormányzattól még kapott a céhes város 160 ezer lejt, amelyet bele kell foglalni a költségvetésbe. Idén már nincs lehetőség elkölteni – hangsúlyozta az elöljáró –, az összeg azonban nem vész el, átviszik a következő esztendő költségvetésébe, s a víz- és csatornahálózat bővítésére fogják felhasználni.

A második határozattervezetet másodszor tűzték napirendre, mivel az előző testületi ülésen nem kapta meg az elfogadásához szükséges szavazatszámot. Bokor Tibor előterjesztéséből az derült ki, hogy a határozat elfogadása esetén is három hónapba telik, amíg értékesíteni tudják a kézdialmási és berecki magánerdészet ügykezelésében levő városi erdők faanyagát. Gál Elemér néppárti önkormányzati képviselő az előző gyűlésen is magasabb kikiáltási árat javasolt, ezt a javaslatát tegnap is fenntartotta.

Keresztes László, a városháza erdésze azzal érvelt, hogy abban az esetben, ha többen jelentkeznek az árverésen, a fa nem a 230 lejes kikiáltási áron fog elkelni, hanem felmehet akár 270 lejre is. Hegedűs Ferenc, a gazdasági bizottság elnöke és Bokor Tibor polgármester azt javasolta, hogy a kikiáltási árat növeljék meg tíz százalékkal, amivel mindenki egyetértett, a határozattervezetet így ellenszavazat nélkül fogadta el a testület.