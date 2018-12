Megszavazták a nyugdíjtörvényt

Elfogadta a képviselőház az új nyugdíjtörvényt, amely a kormánytöbbség és az RMDSZ szakpolitikusa, Csép Andrea szerint kiküszöböli a nyugdíjrendszerben tapasztalt egyenlőtlenségeket és diszkriminációt. A jogszabályt még az államelnöknek is ki kell hirdetnie ahhoz, hogy érvénybe lépjen.

A kormány által beterjesztett jogszabály fő célja Lia Olguţa Vasilescu volt munkaügyi miniszter szerint az, hogy a méltánytalan különbségeket kiiktassák a férfiak és nők között, illetve azok között, akik ugyanannyi ideig fizettek járulékokat, de nyugdíjuk mégis különbözött, mert amikor nyugdíjba vonultak, más jogszabály volt hatályos. Az új törvény szerint, akinek 35 éves munkaviszonya volt, nem kaphat ugyanakkora minimálnyugdíjat, mint aki kevesebb mint tíz évig fizetett járulékot. A speciális nyugdíjak rendszerét azonban nem módosították.

A most elfogadott jogszabály szerint az részesülhet nyugdíjban, aki legalább 15 évig nyugdíjjárulékot fizetett. Ehhez a nyugdíj megállapításakor a mesteri és doktori képzés éveit is hozzáadják. A tíz év szolgálati idővel rendelkező személyek legtöbb öt év régiséget vásárolhatnak meg utólag befizetett járulékkal.

Az özvegységi járandóság esetében az egyedül maradt személy a számára legelőnyösebb nyugdíjat kapja. Emellett a háromgyermekes anyák a nyugdíjkorhatárhoz képest hat évvel korábban nyugdíjba mehetnek (a több gyermeket nevelők pedig még korábban); ezt a rendelkezést az örökbe fogadó anyákra is kiterjesztették. A jogszabály szerint 2020-ig a nyugdíjak mintegy 60 százalékkal nőnek. A nyugdíjpont értékének számítási módja megváltozik, de az újraszámolással egyetlen nyugdíj sem csökkenhet, az érintettek a számukra kedvezőbb összeget kapják meg. 2021-ig évente növekszik a nyugdíjpont értéke, amelynek három év alatt el kell érnie az 1875 lejt. 2022-től új módszert fognak alkalmazni a számolására.

A jogszabályt már a hét elején el akarta fogadni a képviselőház, de akkor az RMDSZ nem volt hajlandó megszavazni, és nélküle nem volt meg a többség. Végül a kormány által előterjesztetett változatot hosszas egyeztetések után számos pontban módosították az RMDSZ javaslatai szerint. Ezek közül a fogyatékosoknak és a rokkantaknak járó nyugdíj szabályozását emelte ki Csép Andrea, amelyekre szerinte kompromisszumos megoldást találtak (például a 15 évben megszabott minimális hozzájárulási időszak előtt munkabaleset miatt munkaképtelenné vált személyek helyzetét egy új, a szociális juttatásokra vonatkozó törvényben akarja szabályozni a kormány). Szintén az RMDSZ javaslatára foglalták a speciális munkakörülmények között dolgozó személyek kategóriájába a népdalénekeseket és a néptáncosokat, akik így kedvezőbb feltételek mellett mehetnek nyugdíjba.

Az ellenzék szerint a törvény alkotmányellenes részeket is tartalmaz és fenntarthatatlan nyugdíjemeléseket irányoz elő, ezért nem támogatták. Klaus Iohannis államfő tegnap nem foglalt állást, előbb megvizsgálja alaposan, és utána dönti el, hogy kihirdet-e a jogszabályt.

Eugen Teodorovici pénzügyminiszter kedden jelentette be, hogy a nyugdíjak szep­tember 1-jétől 15 százalékkal fognak nőni. Legutóbb júliustól emelkedtek 10 százalékkal. A harmadik negyedévben az átlagnyugdíj 1222 lej volt Romániában. Teodorovici ugyanakkor azt is közölte, hogy a nyugdíjrendszer 2-es pillérénél, a magánnyugdíjalapoknál is változások lesznek, ezeket azonban nem tartalmazza a tegnap elfogadott jogszabály, hanem a többi adóügyi módosítással együtt sürgősségi kormányrendeletben jelennek meg. A legutóbbi nyugdíjtörvényt 2010-ben fogadták el.