Tartózkodik az RMDSZ

Részt vesznek a bizalmatlansági indítvány mára tervezett vitáján, de – bár maguk is elégedetlenek a Dăncilă-kormány munkájával – nem fognak szavazni – jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnap az RMDSZ frakcióülése után.

Rámutatott: az ellenzék sem kínál alternatívát, nem akarja átvenni a kormányzást, és az RMDSZ támogatásával sem lenne elég voksa a kabinet leváltáshoz. „Az ellenzéknek közel sincs meg a megfelelő számú szavazata a kormány megbuktatásához, sem velünk, sem nélkülünk. Nincs miniszterelnök-jelölt és kormányprogram, az esetleges főbb miniszterek neve sem ismert. Az ellenzék szándéka nem komoly” – magyarázta. Hozzátette: ugyanakkor a jelenlegi kormánykoalíció teljesítményével sem elégedettek, kritikáikat minden egyes alkalommal elmondták, és a mai vitán is megfogalmazzák. Kelemen Hunor a kormány gazdaságpolitikáját is bírálta. Rendkívül aggasztónak nevezte, hogy a kabinet alig néhány nappal tervezett hatálybalépésük előtt adóügyi intézkedések egész sorával lepte meg a gazdasági, pénzpiaci szereplőket, pánikot okozva az értéktőzsdén. Az amnesztiáról és közkegyelemről szóló sürgősségi rendelet elfogadását sem tartja időszerűnek az RMDSZ elnöke, aki szerint az ilyen döntéseket törvénybe kell foglalni. „1989 után két-három alkalommal is hirdettek amnesztiát és közkegyelmet, de mindig tör­vénnyel” – közölte.

Az ellenzék 163 törvényhozója a múlt héten terjesztette be „a bűnöző Dragnea bábkormányának” távozását sürgető bizalmatlansági indítványát, amelynek elfogadásához – vagyis a kormány megbuktatásához – 233 voksra lenne szükség.