Az első félidőben nyújtott gyengébb teljesítményt követően, a harmadik negyedben magára talált a címvédő Sepsi-SIC, így ennek köszönhetően 64–60 arányban legyőzte a Szatmárnémeti VSK csapatát a Both Katalin Sportcsarnokban a női kosárlabda Nemzeti Liga A-értékcsoportjának utolsó, 10. fordulójában. A zöld-fehérek hibátlan mérleggel, vagyis tíz győzelemmel zárták a bajnokság első szakaszát.

Kihagyott dobásokkal kezdődött a találkozó, majd az első kosarat Ioana Ghizilă szerezte, az első percekben a címvédő diktálta a tempót, ám a házigazdák is kezdtek magukhoz térni, és a vendégek védelmi hibáit kihasználva egyenlítettek, majd Promise Amukamara találatával a vezetést is átvették, így Zoran Mikes vezetőedző időt kért. A folytatásban az eladott labdák és a pontatlan dobások megbosszulták önmagukat, hiszen a szatmári csapat az első negyed végére hatpontos előnyre tett szert (17–11).

A második felvonás kezdetén is Maikel Lopez csapata ragadta magához a kezdeményezést, ám javulni kezdett a zöld-fehér mezesek támadójátéka, a szatmári időkérés pedig hiábavalónak bizonyult. A folytatásban Ghizilă ismét eredményes volt a hárompontos vonal mögül, ezt követően pedig Mîrne-Nagy Ildikó szerzett labdát és értékesített egy könnyed kosarat, amivel a Sepsi-SIC kiegyenlített, ám a szünetre a Szatmárnémeti VSK minimális előnnyel vonulhatott Andra Mandache találatának köszönhetően (27–25).

A címvédő a harmadik játékrész kezdetén sem talált a gyűrűbe, a másik oldalon viszont Dlesha Lloyd, Brittany Denson és Andreea Huțanu is értékes pontokat szerzett, majd a partiumi csapat Mandache triplájával tíz pontra növelte előnyét. A zöld-fehérek többek között Mîrne-Nagy palánk alatti játékának köszönhetően hamar felzárkóztak, nemsokára pedig a vezetést is átvették, amelyet a mérkőzés végéig meg is tartottak.

Az utolsó tíz percet a háromszoros bajnok kezdte jobban, azonban ezt követően mindkét csapat sokat hibázott támadásban és védekezésben egyaránt. A szatmári együttes Lloyd kosaraival még tartotta magát, ám a Sepsi-SIC megőrizte hibátlan mérlegét az A-értékcsoportban, továbbá a Piros csoport első fordulójában szabadnapos lesz.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, A-értékcsoport, 10. forduló: Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC 60–64 (17–11, 10–14, 19–26, 14–13). Szatmárnémeti, Both Katalin Sportterem. Vezette: Amalia Marchiș, Ionuț Moraru, Bogdan Podar. Szatmárnémeti: Lloyd 17, Amukamara 8, Kádár 2, Mandache 14/6, Denson 11. Cserék: Pane, Uiuiu, Oláh, A. Pop 2, Racșan, Lazăr, Huțanu 6/3. Vezetőedző: Maikel Lopez. Sepsi-SIC: Ghizilă 6/6, Solopova 16/6, Gödri-Părău 12/3, Whitted 3, Higgins 12. Cserék: Demeter, Mîrne-Nagy 10, Șipoș 3/3, Slamová 2, Kovács. Vezetőedző: Zoran Mikes.

További eredmények, 10. forduló: Târgoviște–Brassói Olimpia 80–92, Kolozsvári U–FCC ICIM Arad 56–78.

Az A-értékcsoport végeredménye: 1. Sepsi-SIC (10 győzelem/0 vereség) 18 pont – két büntetőpont levonva, 2. Szatmárnémeti VSK (7/3) 17 pont, 3. Brassói Olimpia (5/5) 15 pont, 4. FCC ICIM Arad (4/6) 14 pont, 5. Târgoviște (4/6) 14 pont, 6. Kolozsvári U (0/10) 10 pont.

A bajnokság második szakasza december 22-én kezdődik és 2019. március 23-ig tart. Az A-értékcsoportban érdekelt csapatok mellé csatlakozik a B-értékcsoportból a Konstancai Phoenix. A folytatásban a csoportok megnevezése is változik, a Piros csoportban hét együttes, a Sárga csoportban pedig hat alakulat folytatja a küzdelemsorozatot. Az A-értékcsoportból a csapatok magukkal viszik a pontjaikat, azonban a Phoenix pontjait megfelezik. A pontvadászat ezen szakaszában is hasonló a lebonyolítási rendszer, mint az elsőben, vagyis oda-vissza vágós rendszerben játszanak, majd ezt követően a Sárga csoportból az első helyezett ismét szintet lép.