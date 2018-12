Szombaton: 12 órától és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 15.30-tól Karaván-koncert (Kolozsvár); 17.45-től Csodálatos találkozás – karácsonyi rockoratórium; 18 órától Új Bojtorján-koncert (HU); 19 órától Horányi Juli és zenekarának koncertje (HU). Szombaton: 12 órától és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 15.30-tól Karaván-koncert (Kolozsvár); 17.45-től Csodálatos találkozás – karácsonyi rockoratórium; 18 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvóskvintettje – koncert; 19 órától Horányi Juli és zenekarának koncertje (HU).

KÉZDIVÁSÁRHELY. A sportcsarnok előtti téren ma 17–20 óráig tart nyitva a karácsonyi gyermekváros, amely a kézdivásárhelyi civil szervezetek összefogásának köszönhetően nyitotta meg újra kapuit. Mikulás-sarok, vásári forgatag, szabadtéri és beltéri játékok, élő betlehem és sok-sok meglepetés várja a látogatókat.* A Vigadó Művelődési Ház nagytermében szombaton 18.30-tól kerül sor a Tanulók Klubja fúvószenekarának és mazsorettcsoportjának karácsonyi előadására. Jegyek kaphatók a Tanulók Klubja titkárságán.

KOVÁSZNA. A központi parkban a karácsonyi vásár még ma nyitva tart. A központi parkban ma 17 órától a Vajnafalvi Férfikórus lép fel; szombaton 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta Szív gyermekkórusának koncertje. A Művelődési Központban ma 18 órától A tél dala – a Kovásznai Tanulók Klubjának karácsonyi műsora. * Advent IV. vasárnapján 17 órától a Városi Művelődési Ház előtti téren fellép a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Tibor Barna karnagy vezetésével, igét hirdet Balogh Zoltán Kézdi-Orbai református esperes, közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség ifjúsági zenekara Antal Ernő karnagy és Vajna János vezetésével. Beszédet mond Gyerő József polgármester.

ZABOLA. Vasárnap 16–20 óráig közös ünnepvárás és adventi készülődés kézműves-foglalkozással, vásárral, kulturális műsorokkal és közös gyertyagyújtással a kultúrotthonban.

Színház

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja szombaton 16 órától és 19 órától a kovásznai művelődési központban bemutatja Tamási Áron Tündöklő Jeromos című háromfelvonásos színművét. Belépőket elővételben a városi művelődési háznál vagy az előadás előtt lehet igényelni. Rendező: Gazda József.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ „Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel...” című betlehemes játékát Sepsiszentgyörgyön a bábszínház stúdiótermében vasárnap 16 órától játssza. Jegyek foglalhatók a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért.

Zene

SEPSISZENTGYÖRGY. FÉNYLŐ DALLAMOK címmel karácsonyi koncert lesz ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében a házigazda intézmény és a Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület szervezésében. Az esten fellép: Dézsy Erika (szoprán), Mocanu-Prezsmer Erika (mezzoszoprán), Barabás Lajos-Zsolt (tenor). Zongorán kísér: Lőfi Gellért, verset mond: Kovács Petra, a Székely Mikó Kollégium tizedik osztályos tanulója. Jegyek a kulturális szervezőirodában kaphatók 15 lejért. A CSODÁLATOS TALÁLKOZÁS – karácsonyi rockoratórium. A sepsiszentgyörgyi Vártemplom ifjúsági és gyermekkórusa, a református elemi iskola gyermekkórusa, a Messzehangzó együttes és a szólisták közös karácsonyi előadása december 22-én 17.45-től a főtéren, 25-én 18 órától pedig a sepsiszentgyörgyi református Vártemplom új gyülekezeti házában lesz látható.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A MOLNÁR JÓZSIÁS-ISKOLA ma 18.30-tól a Boldog Özséb római katolikus templomban tartja karácsonyváró hangversenyét. t ROCKKARÁCSONY. A Petőfi mozi – For You Klubban ma és szombaton 19 órától tartják a IX. Rockkarácsonyt. Fellép: White Night (Sepsiszentgyörgy), The Subrune (Paks), Exit Rock Band (Sepsiszentgyörgy), LSD (Csíkszereda), Emberi dolgok – Ossian Tribute Band (Marosvásárhely), Luppinger Attila (Sepsiszentgyörgy), Lady & The Tramp (Marosvásárhely), DE – Pink Floyd Tribute (Kézdivásárhely), Kontrax (Marosvásárhely), Our Last Drop (Budapest). Részletek a rockkaracsony.ro honlapon.

ZÁGON. Az Ifjúsági Fúvószenekar, a Szivárvány és a Gyöngyszemek mazsorettcsoport december 26-án 19 órától karácsonyi koncertre vár minden érdeklődőt a Mikes Kelemen Kultúrotthonba. A koncerten fellépnek a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola zágoni kihelyezett tagozatának diákjai is.

Könyvbemutató

DR. ZIEGLER ÁGNES brassói művészettörténész A brassói Fekete-templom – reformáció és renováció. Felekezeti, városi, rendi csoportidentitás kifejeződése egy újjászülető épületben című kötetét Jánó Mihály művészettörténész ismerteti ma 16 órától a sepsiszentgyörgyi evangélikus egyház gyülekezeti termében. Házigazda: Zelenák József esperes.

JÓZSEF ÁLMOS Országzászló-állítások Háromszéken című könyvét ma 18 órától mutatják be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. Házigazda: Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója.

CZEGŐ ZOLTÁN Ítéletidő című verseskötetét és BOGDÁN LÁSZLÓ A démon Berlinben című verseskötetét ma 14 órától mutatják be a sepsiszentgyörgyi Sugás vendéglőben.

Hitvilág

KIKÖTŐ – ZENÉS ALTERNATÍV ISTENTISZTELET ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban, amelyre kortól és felekezettől függetlenül várnak mindenkit.

SZERETETLÁNG ÉS KONCERT. Idén is megszervezi a Romániai Magyar Cserkész Szövetség háromszéki körzete a betlehemi szeretetláng ünnepélyes átadását. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébániatemplomban szombaton a 18 órakor kezdődő szentmisén jelen lesznek a cserkészek, majd szétosztják a lángot, amelyet haza is lehet vinni mécsesekben. Ezután a Pro Musica kamarakórus tart karácsonyi koncertet.

KARÁCSONYVÁRÁS. Vasárnap a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban a 10.30-as szentmise részeként karácsonyváró ünnepet tartanak. A hittanos gyerekek rövid szereplése után betlehemi lánggal ajándékozzák meg a családokat.

ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT. A sepsiszentgyörgyi Gyöngyvirág utcai református gyülekezetben vasárnap 17 órától a Pro Musica Kamarakórus énekel Sipos Zoltán karmester vezényletével.

ÖKUMENIKUS ALTERNATÍV ISTENTISZTELETET tartanak vasárnap 11 órától a kézdivásárhelyi evangélikus templomban (Dózsa György utca 10. szám).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 15.45-től A Grincs magyarul beszélő; 16-tól A karácsony mentőakció románul beszélő; 17.30-tól Aquaman román felirattal; 18-tól Mary Poppins visszatér román felirattal (AG); 20.30-tól Hidegháború román felirattal.

Képernyő

BRASSAÏ MAGYAR ADÁS. Advent 4. Lapszemle. Napok hordaléka: Ferencz Ágnes kiállítása. Interjú: Gryllus Dániel. Mennyből az angyal (Akusztikus Trió-koncert – részlet). Karácsonyi dalok (Rabocskai Dávid). A műsor az Erdély TV-ben ma 14.30-tól, az RTT-n vasárnap 9 órától, hétfőn 8 órától és kedden 22 órától tekinthető meg. Az adások elérhetőek a brassaimagyaradas.ro honlapon.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator ((0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.

A MULTITRANS RT. autóbuszai december 24-én 19 óráig, 25-én és 26-án hétvégi programmal (félóránként) közlekednek. Az 5-ös járat a Sepsi Arénához december 24–26. között, illetve a sugásfürdői járat 24-én és 25-én szünetel.