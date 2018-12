A háromszéki csapat az előző fordulóban 3–0 arányban győzött a Dunărea Călărași vendégeként, a Dorinel Munteanu irányította labdarúgók pedig hazai környezetben 6–3 arányú vereséget szenvedtek a Jászvásári Poli együttesétől. A piros-fehérek és az Ilfov megyeiek legutóbb szeptemberben játszottak egymás ellen, az odavágóban a szentgyörgyi csapat Ibrahima Tandia duplájának és Bryan Nouvier góljának köszönhetően gyűjtötte be a három pontot. A Sepsi OSK húsz forduló után 30 ponttal a felsőházi rájátszást érő ötödik helyet foglalja el, a Concordia 17 ponttal a tizenharmadik. A szentgyörgyi csapat mérlege hazai pályán öt győzelem, egy döntetlen és négy vereség, ezeken a találkozókon 26 gólt jegyzett és 19 találatot kapott. A kilenc forduló óta nyeretlen Chiajna idegenben háromszor diadalmaskodott, egyszer osztozkodott a pontokon és hatszor kikapott, mérlege 8 rúgott és 16 kapott gól.

„Az év utolsó mérkőzése előtt állunk, amely számunkra nagyon fontos. Biztos vagyok benne, hogy a labdarúgók felkészültek és teljes mértékben összpontosítanak, ez pedig az edzéseken is meglátszott. Nagyon szép lenne, ha győzelemmel tudnánk zárni az évet, ez a csapat és a szurkolótábor számára is kiváló élmény lenne. Nem lesz könnyű mérkőzés, még akkor sem, ha jelenleg a Concordia Chiajna kieső helyen áll. Úgy gondolom, hogy a csapatukat értékes és nagyon tapasztalt futballisták alkotják, viszont tisztában vagyok vele, hogy a játékosaim minden tőlük telhetőt megtesznek a három pont megszerzése érdekében. Szeretnénk megerősíteni a helyünket, és továbbra is harcban maradni a felsőházi rájátszásba jutásért” – nyilatkozta a tegnapi sajtótájékoztatón Eugen Neagoe, aki elmondta, hogy a csapat gólkirálya, Ibrahima Tandia sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára. (miska)