Átvizsgáltak 16 gépjárművet és igazoltattak 23 személyt is. Öt szabálysértést észleltek, ezekért 9000 lej bírságot róttak ki. Egy cégnél 158 karácsonyfát foglaltak le, azok összértéke 4740 lej, ugyanakkor 5000 lejre bírságolták, mivel a fát ugyan törvényesen szerezték be, de nem tartottak be minden előírást – áll a rendőrség közleményé­ben. Egy bodzafordulói céget azért bírságoltak 4000 lejre, mert hiányosságokat tapasztaltak a biztonsági rendszeré­ben. (sz.)