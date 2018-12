Rászorulóknak vittek csomagot

Következő írásunk

Nem értem, mire fel ez a fene nagy felháborodás annak hallatán, hogy a kormánypártok amnesztiát akarnak hirdetni, mikor még a diktatúra idején (pedig akkor elég nagy szigorúság volt), 1988-ban Ceaușescu elvtárs is amnesztiát jelentett be, és 100 ezer fogvatartottat engedtek szabadon. Azok között volt a mostani szociáldemokrata szenátor, Nicolae Bădălău is, akit egy évre ítéltek, mert az Ilfov megyei Malu Spart-i kollektívből, ahol almérnökként dolgozott, ellopott négy zsák búzát.