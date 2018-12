A dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban és a hozzá tartozó járóbeteg-rendelőben idén több pácienst láttak el, mint az előző évben, és a szolgáltatások minősége is javult – így értékelte az elmúlt évet tegnapi sajtótájékoztatóján András-Nagy Róbert kórházmenedzser, aki statisztikai adatokat is ismertetett.

A megyei kórház járóbeteg-rendelőjében évente közel százezer szakorvosi vizsgálatot végeznek, idén várhatóan 105–107 ezer körül alakul ez a szám. Beutalások tekintetében mintegy ezerrel többet jegyeztek, mint egy éve (19 ezer esetet), s úgy becsülik, év végéig mintegy ötszázzal haladják meg a húszezret, az egynapos beutalások száma pedig kétezerrel lesz magasabb, mint tavaly. Növekedést jegyeztek a laboratóriumi vizsgálatoknál is, ezekből összesen 420 ezret végeztek. 4500 szövettani, 2900 radiológiai vizsgálatot, komputertomográfos kivizsgálást pedig hatezer alkalommal végeztek – vázolta a kórházmenedzser.

Jelentős volt a forgalom a sürgősségi osztályon, ahol az ellátott betegek száma év végéig várhatóan eléri a 37 ezret, tavaly 33 ezer bejelentkezést jegyeztek. Az esetek túlnyomó többségét – 76 százalék – zöld kóddal jelölték, ami András-Nagy Róbert magyarázata szerint félúton van a valós sürgősség, illetve egy, akár a járóbeteg-rendelőben is kezelhető eset között. Megjegyezte azt is, 15 ezer alkalommal olyan betegeket láttak el a sürgősségen, akik ezt megelőzően már foglaltak időpontot a szakorvosoknál, ám időközben szükségük volt konzultációra. A sürgősségen elvégzett vizsgálatok értéke 700 ezer lejre rúg – egy betegre átlagosan 45 lejt költöttek –, az orvosi képalkotási vizsgálatokra pedig 950 ezer lejt fordítottak. Az osztály terheltsége kapcsán a menedzser megjegyezte, jelentős támogatás lenne az ott dolgozóknak, ha párhuzamosan működne a háziorvosi ügyeleti vonal is, ahol a betegek egyfajta szűrése, elosztása történne – álláspontja szerint ugyanis sokan visszaélnek a sürgősség vagy a mentők jelentette lehetőséggel.

A megyei kórházban ellátott növekvő esetszámot András-Nagy Róbert egyebek mellett a jó orvoscsapattal magyarázza. Sok fiatal szakember dolgozik az intézményben, ennek következtében a járóbeteg-rendelő legkeresettebb kabinetjeiben sikerült csökkenteni az előjegyzési, várakozási időt. Példaként hozta fel a belgyógyászatot, ahol három fiatal szakorvos az osztály munkavolumenének felét végzi, s havonta átlagosan 90 kiutalást jegyeznek. Kiemelte továbbá a gyermekgyógyászaton dolgozó fiatal csapat jó teljesítményét, mint mondta, innen valóban csak a súlyos eseteket küldik Brassóba. A sebészeti osztályon is tetten érhető a növekedés, idén 2100 műtétet jegyeztek, illetve 6900 más sebészeti beavatkozást, melyek 30 százalékát kíméletes eljárással, azaz laparoszkóppal végezték. A cél az, hogy a jövőben szélesítsük a hasonló módszerre alapuló beavatkozások palettáját – mondta András-Nagy Róbert.

A megye legnagyobb egészségügyi intézményében ebben az évben 8,2 millió lejt különítettek el gyógyszerekre, a menedzser szerint törekednek arra, hogy ez a keret jövőben is megmaradjon, illetve a lehetőségek függvényében tovább bővüljön. A kórház pénzügyeiről szólva András-Nagy Róbert rámutatott, akkor lennének valamelyest egyensúlyban, ha az adótörvénykönyv módosításai nyomán nem szembesültek volna többletkiadásokkal – elsősorban a személyzeti költségek megugrása miatt –, így azonban 2,5 millió lejes hiányuk van. Összességében úgy véli: jó irányba tart a megyei kórház, az esetszámok és az ellátás minősége is ezt tükrözi, a beruházások nyomán pedig javultak a munkavégzési és ellátási körülmények, az intézmény teljesítményében ugyanakkor a kórházban dolgozó kollégáknak jelentős szerepe van – szögezte le.