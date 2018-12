Kijönnek a korruptak a börtönből

Dan Şova (fotó) és Constantin Niţă – mindketten volt miniszterek – az elsők között hagyták el a börtönt, de a Costa Ricára menekült és ott elfogott Elena Udrea és Alina Bica büntetésének végrehajtását is felfüggesztették. Ez még nem jelenti azt, hogy fel is mentik őket (és a többieket): ügyeiket az új szabályok szerint kinevezett öttagú bírói testületek újra fogják tárgyalni – de lehet, hogy mire odáig jutnak, már az új, a korrupciós bűncselekményeket jóval enyhébben kezelő büntetőtörvénykönyv szerint kell majd ítéleteket hozniuk.

A legfelsőbb bíróság rendkívül gyorsan döntött a folyamatban levő büntetések felfüggesztéséről: Dan Şova volt miniszter és SZDP-s szenátor, Constantin Niţă volt miniszter és Rudel Obreja, a Román Ökölvívó-szövetség volt elnöke szerdán kérték ezt, és este már szabadok voltak.

Dan Şovát június 20-án ítélte jogerősen három év letöltendő börtönre a legfelsőbb bíróság. A vád szerint 2011 októbere és 2014 júliusa között összesen 100 ezer eurót kapott egy személytől, cserében pedig közbenjárt a govorai hőerőmű volt igazgatójánál, hogy a CET Govora kössön jogi tanácsadói szerződést egy ügyvédi irodával, havi 10 ezer euró értékben.

Constantin Niţă volt energiaügyi minisztert június 28-án ítélték jogerősen négy év letöltendő börtönre befolyással való üzérkedés miatt. A korrupcióellenes ügyészség szerint 2013-ban közbenjárt annak érdekében, hogy Jászvásár Polgármesteri Hivatala szerződést kössön Tiberiu Urdăreanu üzletember cégével, és cserében megkapta a szerződés értékének öt százalékát, 30 ezer eurót, illetve 303 118 lejt.

Rudel Obreja, a Román Ökölvívó-szövetség volt elnöke ellen június 5-én mondta ki az öt év letöltendő szabadságvesztésről szóló ítéletet a bírói testület. Obreját a Bute-gála néven ismert ügyben ítélték el, amelyben Elena Udrea volt idegenforgalmi miniszter hat év letöltendő börtönbüntetést kapott.

A Costa Ricára szökött Elena Udrea volt fejlesztési miniszter börtönbüntetését tegnap függesztették fel, ugyanakkor a legfelsőbb bíróság szabadlábra helyezte Tudor Breazut, aki hároméves börtönbüntetését töltötte ugyancsak a Bute-gála-ügyben.

Alina Bica a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) főügyésze volt, akit június 26-án bűnpártolás miatt négy év szabadságvesztésre ítéltek azért, mert jogtalanul rendelte el a vagyonzár feloldását Adriean Videanu volt miniszter Titan Mar Rt. cégénél. Videanu ellen is vádat emeltek, de őt felmentették. Alina Bica is Costa Ricára menekült, őt is nemrég fogták el. Azt, hogy őt is, és Elena Udreát is szabadon engedjék, a román igazságügyi miniszternek kell kérnie a Karib-tengeri állam hatóságaitól.

A sor nem zárul le velük, hiszen több tucatnyian kérték felsőfokú ítéleteik felfüggesztését. És sorra nyernek. Szabadlábra helyezték az adóhatóság volt vezetőjét is, akit befolyással való üzérkedés miatt ítéltek öt évi börtönre június 26-án. Şerban Pop mellett ebben az ügyben Horia Simu üzletember és Alina Bica is vádlott volt, előbbi négy évet kapott, Bicát azonban felmentették. A vád szerint Şerban Pop 2014-ben 230 ezer eurót kapott Horia Simutól, cserében közbenjárt a DIICOT vezetőjénél, hogy kedvező fordulatot vegyen egy, az üzletember ellen folyó bűnügyi kivizsgálás. A pénz egy részét a korrupcióellenes ügyészség szerint Alina Bica kapta meg, aki lecserélte az üzletember ügyében nyomozó ügyészt, és egy másik beosztottját utasította, hogy zárja le a Simu ellen folyó eljárást.

Toader véleménye

A legfelsőbb bíróságon már 2014 óta a törvénynek megfelelően kellett volna felállítani a bírói testületeket – nyilatkozta tegnap Tudorel Toader igazságügyi miniszter.

„Mondjuk, hogy 2014-ben nem értették meg, de utólag jött az alkotmánybíróság és megmagyarázta. Ha az alkotmánybíróság döntése után, és miután harmadszor megváltozott a törvény, sem érted, s azt mondod, hogy te csinálod a saját fejed után, hogy mi vagyunk az elnökök, s a többi tagot kisorsoljuk, akkor kérdezzék meg őket, hogy miért nem tartották be a törvényt, mert a törvényt mindenkinek be kell tartania, még a bíróknak is” – fejtette ki.

Az öttagú bírói testületek összetételét sorshúzással dönti el a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács; eddig az év elején sorsoltak, de közben változott a jogi keret, és emiatt támadják a régi módszerrel kijelölt testületek döntéseit. Liviu Dragnea SZDP-elnök második korrupciós pere is azért állt le, mert kifogást emelt a bírói testület összetétele ellen.