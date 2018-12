Elbukott a bizalmatlansági indítvány

A bizalmatlansági indítványban az ellenzéki pártok azt állították, hogy a kabinet valójában a – korrupcióváddal másodszor bíróság elé állított – Liviu Dragnea SZDP-elnök vezette „bűnszövetkezet” kiszolgálója, tönkreteszi a jogállamiságot, kifosztja az országot, és csődbe sodorja a gazdaságot. Az ellenzék szerint a „Dragnea–Dăncilă-kormány” Románia szégyene, amelyet le kell váltani, és aki nem támogatja a bizalmatlansági indítványt, az Dragnea bűnsegédje.

Parlamenti beszédében a miniszterelnök komolytalan, megalapozatlan, ellentmondásos vádaskodásnak nevezte a bizalmatlansági indítványt. Ami az igazságügyi törvénymódosításokat illeti, képmutatással vádolta az ellenzéket, amelynek soraiban szerinte szintén ülnek olyan törvényhozók, akik alig várják az ügyészségi visszaélések jóvátételét. Dăncilă tagadta, hogy kormánya eltávolítaná Romániát Európától, ugyanakkor leszögezte: Románia tiszteletet érdemel, nincs miért számot adnia más államok előtt, és inkább azok a román ellenzéki képviselők tartoznak számadással, akik az Európai Parlamentben Románia ellen szavaztak.

Kelemen Hunor mindkét oldalt kiosztotta

Az RMDSZ nevében felszólaló Kelemen Hunor szövetségi elnök (fotó) kifejtette: az RMDSZ sem elégedett a kormánnyal, mert ígérete ellenére semmit sem tett a decentralizációért, az európai források lehívásának aránya botrányosan alacsony, a pénzügyminiszter pedig kísérleti laboratóriumnak tekinti és káoszba sodorja megfontolatlan ötleteivel a gazdaságot. Számonkérte, hogy miért nincs 2019-es költségvetése az országnak – így az önkormányzatok nem tudnak tervezni –, és keményen bírálta az Eugen Teodorovici pénzügyminiszter által kidolgozott sürgősségi kormányrendeletet, amely pár nappal az év vége előtt sok változást hoz, új adókat vezet be, sarokba szorítja a gazdaságot, felrobbantja a tőzsdét és főleg a reményt – mindezt tanácskozás, magyarázat, előkészület nélkül. Sokkot és zűrzavart okozott a kormány, a kockázat pedig óriási – figyelmeztetett.

De nem úszta meg az ellenzék sem: Kelemen Hunor ironikusan felajánlotta, legközelebb majd az RMDSZ javasol helyettük miniszterelnök-jelöltet, és a koordinátori szerepre is vállalkozik egy alternatív kormányprogram kidolgozásánál, hogy a következő bizalmatlansági indítványt felkészültebben terjesszék be.

„Tisztelt kollégák, szükség lenne egy kormányprogramra, egy elképzelésre és egy kormányfőre is. Önöknek két év alatt nem sikerült egy alternatív kormányprogramot kidolgozni, ezért van egy javaslatom: csináljuk meg a mi irányításunkkal. Előkészítjük a dokumentumot februárban, márciusban, áprilisban, hogy amikor eljön a következő bizalmatlansági indítvány ideje, ne érje önöket ismét felkészületlenül. És ha addig nem lesz kormányfőjelöltjük, majd mi javasolni fogunk egyet, talán így nőnek a kormányzási esélyeik, ha valóban ezt akarják. Másképp ugyanis úgy tűnik, megfelel önöknek a helyzet, az SZDP kormányoz, önök az RMDSZ-re mutogatnak, és úgy tesznek, mintha ellenzékben lennének” – mondotta. Külön odavágott a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek, amelynek elnöke, Dan Barna szerint az RMDSZ is hibás Románia mai állapotáért. Ezt már hallottuk, Vadim is ezt a nótát fújta – emlékeztetett Kelemen Hunor –, tudjuk, hogy a magyarok miatt nincsenek autópályák, gyorsvasutak, jólét, miattunk maradt az oktatás a múlt században, miattunk menekülnek az emberek Romániából. Nélkülünk Románia paradicsom lenne, hamarabb felvették volna a NATO-ba és az EU-ba is.