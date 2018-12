Azaz idén egyharmaddal kevesebb 14 és 35 év közötti személy él közöttünk, mint 15 évvel ezelőtt. 2003-ban ennek a korosztálynak a tagjai 7 546 097-en voltak, mára 5 074 748-an vannak. Tehát Budapest lakosságát is meghaladja azoknak a fiataloknak a száma (2 471 349 fő), akik már nem jelennek meg a romániai statisztikákban. A legnagyobb csökkenést a 2013–2018 közötti időszakban regisztrálták, öt év alatt a romániai fiatalok 11,05 százaléka „tűnt el”, szám szerint 630 593 személy. „Óriási számokról beszélünk: 2,5 millió fiatal hagyta el az országot” – döbbent le a most ismertetett adatoktól Dumitru Costin, az Országos Szakszervezeti Tömb elnöke is. A szakszervezeti vezető szerint a fiatal generáció elvándorlása első körben a nyugdíjrendszerre méri a legnagyobb csapást: nem lesz munkavállaló, aki fenntartsa azt. A másik negatív hatás, hogy a demográfiai jelenség önmagát gerjeszti, a fiatalok elvándorlásával a születési ráta is jelentősen visszaesik. Mihai Dragoş, a Romániai Ifjúsági Tanács elnöke szerint a fiatalok tömeges elvándorlása az állam támogatási politikájával is összefügg. A román állam évente egy perec árát (!), azaz fejenként 1,49 lejt költ fiataloknak szánt tevékenységekre. (Főtér)

PÁR ÓRÁS PROGRAM. Egy óra alatt elfogyott a régi háztartási gépek lecserélésére szánt költségvetés 40 százaléka – közölte Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium. A háztartási eszközök idén először meghirdetett roncsprogramja keretében szerda déltől fogadták az igényléseket a Környezetvédelmi Alap (AFM) honlapján. A szaktárca szerint a program elindítását követő egy órában 7,4 millió lejre érkezett igénylés, ami a 20 millió lejes költségvetés mintegy 40 százalékát teszi ki. „Jelenleg percenként 100 igénylést regisztrál az AFM rendszere, és a számok egyik pillanatról a másikra változnak” – áll még a bejegyzésben. (Transindex)

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT CSECSEMŐKNEK. Modern felszereléssel ingyenes hallásvizsgálatot végeznek decembertől az állami kórházakban született csecsemőkön – közölte az egészségügyi minisztérium. Ezzel már egy hónapos korban kiszűrhető a csecsemőkori halláscsökkenés, zsenge korban pedig még kezelni lehet a nagyothallást. Eddig csak 17 szülészeten volt hallásszűrés, decembertől az ország 186 állami szülészetére terjed ki a program – nyilatkozta tegnap Sorina Pintea egészségügyi miniszter. Az egészségügyi tárca 2,55 milló lejt fordított a csecsemők hallásszűrésére. (Jurnalul)