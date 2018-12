– Ne féljetek, nagy örömhírt hozok most nektek! Megszületett az üdvözítő Úr, Krisztus! Menjetek Betlehem városába, ott találjátok egy szegény istállóban, jászolban fekszik, barmok közt nyugszik.

Akkor nagyon megörültek a pásztorok, így hát mindjárt fölkerekedtek, hogy menjenek imádni a kis Jézust. Volt köztük egy szegény kisbojtár. Gyerek volt még, nem volt semmije, nemrég állott be a szolgálatba. Könyörgött a juhászgazdának:

– Gazduram, vigyél el engem is, nagyon szeretném látni a kis Jézust!

– Hát, jól van, gyere! De nem tudom, mit hozol magaddal, mert tenéked nincsen semmid. No, nem baj, majd meghúzódsz hátul, azért lássad te is a Megváltónkat!

Azzal elindultak. Mikor elmentek, ki mit tudott, vitt magával ajándékot a kis Jézusnak.

Egyik egy báránykát, a másik egy gidácskát, a harmadik egy kerek sajtocskát. Volt, aki jó meleg gyapjúcskát, volt, aki szép kis subácskát. Amije volt, azt. Csak a kisbojtár nem tudott vinni semmit se.

Mikor odaértek, köszöntötték az Úrjézust:

– Üdvöz légy, kis Jézuskám, született Messiás, hoztam felségednek egy báránykát!

Ment a másik pásztor:

– Üdvöz légy, kis Jézuskám, született Messiás, hoztam felségednek egy fényes szőrű gidácskát!

Ment a harmadik pásztor:

– Üdvöz légy, kis Jézuskám, született Messiás, hoztam felségednek egy szép kerek sajtocskát!

Ment a negyedik pásztor:

– Üdvöz légy, kis Jézuskám, született Messiás, hoztam felségednek egy kis meleg gyapjúcskát!

Ment a ötödik pásztor:

– Üdvöz légy, kis Jézuskám, született Messiás, hoztam felségednek egy cifrán hímzett subácskát!

Mikor a kis bojtárgyerek köszöntötte az Úrjézust, így szólt:

– Hát én nem tudtam hozni neked ajándékot, nagyon szegény szolga vagyok. De ígérem, édes Jézusom, hogy ezentúl a te szolgád leszek!

És a kis Jézus a két csöpp karját feléje tartotta, nevetett, olyan örömmel fogadta a bojtár ajándékát.

Ez volt neki mind közül a legkedvesebb.

(Magyar legendamese)