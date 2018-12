Románia szétdarabolása

Alig fejeződött be Románia nagy egyesülésének ünneplése, máris kísérletek történnek szétdarabolására. A négyek: a kolozsvári, aradi, temesvári és nagyváradi polgármester létrehozták a Nyugat Szövetségét, amitől vérszemet kapott a nagybányai polgármester is, és meg akarja alakítani az Észak-Erdély Szövetséget, a Nagybánya–Szatmárnémeti–Zilah tengelyt. Rögvest más városok is kifejezték csatlakozási szándékukat. Az elképzelés szerint az uniótól könnyebben pályázhatnának különféle fejlesztési projektekre anélkül, hogy a ragadozó bukaresti bürokrácia túl nagy sápot szedne, maga bukszája felé térítene, vagy egyszerűen továbbra is rest maradna lehívni az uniós pénzeket.

Még jó, hogy az alapító tagok nem emlegettek semmiféle gazdasági autonómiát, mert akkor végleg elásták volna magukat. Sőt, nem győzték hangsúlyozni, hogy a szövetkezés nem szeparatizmust jelent. Ennek ellenére Dragnea úr ijedtében rögtön bejelentette, hogy tízmilliárd eurós alapot hoznak létre helyi projektek támogatására. Viszont Dăncilă miniszterelnök már csak tízmilliárd lejről tudott. Lehet, hogy máris elcsórták az alap háromnegyedét? A honit ugyanis kényelmesebb megszerezni baráti vagy politikai alapon, ellopni is könnyebb, mint a brüsszeli pénzeket, amelyek elköltését vérre menően ellenőrzik.

Aztán már olyan képek jelentek meg az említett hírek illusztrálására, amelyek Romániát úgy ábrázolják, mint összetört cserépdarabot. Még csak az hiányzik, hogy ezek a régiók összefogjanak, csatlakozzon hozzájuk a nem létező Székelyföld, és akkor szétdurran az ország, mert legutóbb hét moldvai municípium polgármestere a jászvásárival az élen létrehozta a Moldva Fejlődik szövetséget is, amely Kelet–Nyugat és Észak–Dél autópályát szeretne. Az Észak–Délivel nem is lenne baj, de a Kelet–Nyugatit nem azért akarják-e, hogy csatlakozzanak a Nyugat Szövetségéhez? Milyen igaza volt a kormánypárt egyik Neamț megyei képviselőjének, aki kijelentette (sok más éber nemzetvédővel együtt), hogy 1918 óta nem fenyegette ennél nagyobb veszély Románia egységét és függetlenségét. Szerencsére vannak józan igazságosztó hangok, amelyek mélyenszántóan elítélik a szövetségesedés politikai üzenetét, ahogy például a Justițiarul folyóirat honlapján is átlátnak a szitán és a Kárpátokon, s tudván tudják, hogy ez a szövetség egy nem is oly hosszú távú támadás Románia egysége ellen. Nincs is szükség arra, hogy a magyarok megássák Románia sírját, mi magunktól daraboljuk szét az országot – állítják. A négy polgármester gyakorlatba ülteti a szecesszionista Sabin Gherman regionalizmusról hangoztatott elméletét, amely ideológiai támogatást kap olyan történészektől, akik hazug történelmet írnak, mint Lucian Boia is. A végén az történik, hogy létrehoznak egy korridort a nem létező Székelyföld és a fő ellenség Magyarország között. A Justițiarul szerint ez a négy gyenge és zsarolható, gerinctelen, hazaáruló, hülye (stb.) alak (szerencsére) egyik napról a másikra nem tudja megvalósítani Erdély elcsatolását, ezért az apró lépések politikáját választotta.

A baj már megtörtént, és a szövetkezés terjed, mint a disznópestis, amit a kormány szintén nem tud kordában tartani.

De legjobban talán a Románia Modernizálásáért Koalíció főnöke, Alexandru Cumpănașu tapintott rá a dolgok lényegére, és reméljük, lesz anyagi lehetősége eszméit széles körben teríteni, mert a Dăncilă-kormány ijedtében nemrég támogatta meg a koalíció pályázatát egymillió euróval tévéadások, történelmi dokumentumok Facebookra vivése, a nagy egyesülésről szóló brosúrák és könyvek kiadása céljából. Cumpănașu úr szerint a négyek bandája azt állítja, hogy ellentét van a tökéletes, csodálatos Erdély és a korrupt, nyomorult Bukarest között, amelyik semmit nem érdemel. Ugyanolyan dolgokat emlegetnek fel, mint Kelemen Hunor, aki minden bajért Bukarestet okolja és azon sír, hogy nincsenek autópályák. Most a négyek a honszaggatók malmára hajtják vizet, és így az RMDSZ eszméit propagálják, amelyet, persze, Magyarországról szubvencionálnak. És lovat nemcsak az RMDSZ alá adnak (a magyarok lovas nemzet ugyebár), hanem az elégedetlenkedő románok alá is.

A Nyugat Szövetsége így direkt módon segíti az RMDSZ-t és Budapest többi befolyásos ügynökét, hogy kérjék és megvalósítsák a területi autonómiát.

Cumpănașu úr már négy éve mondja – teljesen hiába –, hogy Magyarország és más ellenséges országok nem akarnak egy erős, egységes Romániát, és bár nem tudják Erdélyt elvinni a hátukon, de jogilag és politikailag függetleníteni szeretnék. Így most kétfrontos nagy honvédő háborút kell viselnünk belső rosszakaróink, a hazaárulók egyre nagyobb tömegei ellen, és azokkal szemben is, akiket külső ellenségnek tekinthetünk, és amelyeket ugyan – Magyarországot kivéve – nem sorolt fel Cumpănașu úr, de más forrásokból tudhatjuk, kik azok.

Külső ellenséggé vált például Moldova Köztársaság az oroszpárti Dodon vezetésével, akinek esze ágában sincs Romániához csatlakoztatni kicsinyke hazáját. Lehet, még azt is megtenné, hogy Putyin segítségével köztársaságához csatolja a Pruton inneni Moldvát. A Fekete-tenger lenne egyedüli jó szomszédunk, de abban most orosz hadihajók úszkálnak. Ráadásul az oroszok jóban vannak a bolgárokkal is.

Temesvár polgármestere autópályát szeretne építeni városa és Belgrád között, ami szerfelett gyanús, mert Szerbia jó viszonyt ápol Magyarországgal. Mivel most már vonaton hamarabb lehet eljutni Bécsbe Kolozsvárról, mint Bukarestbe, és ráadásul gyorsvasutat is szeretnének kiépíteni Kolozsvárig, szintén meglehetősen fura. Nem akar­ják-e feléleszteni az Osztrák–Magyar Monarchiát azáltal, hogy a vasút Budapesten át megy az osztrák fővárosba? Aztán a Nyugat Szövetségének tagjai mind az ellenséges Magyarország autópályáihoz akarják csatlakoztatni városaikat, mert látják, hogy a Regáthoz nem sikerül.

A Nyugat Szövetsége, egyesülve a többi régió szövetségeivel, ha nem is csatlakozik Románia fő ellenségeihez, de nem is a nagy egyesülés vagy együtt maradás híve, hanem a nagy szétválásé. A végén még létrehozzák Kisromániát, kincses Kolozsvár fővárossal.