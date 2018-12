Miként lett a világ legjobb középülete az új Néprajzi Múzeum

Először Európa, majd a világ legjobb középületének is megválasztották az új Néprajzi Múzeumnak a magyar Napur Architect iroda által tervezett épületegyüttesét az International Property Awards elnevezésű nemzetközi ingatlanszakmai versenyen. A díj nemcsak a hazai építészet kiváló teljesítményére, hanem a magyar innovációra és kulturális életre is méltán hívja fel a figyelmet.

Az International Property Awards negyedszázados történetében először fordul elő, hogy magyar épület végezzen kategóriájában a világ legjobbjaként. A Napur Architect iroda által a Városliget szélére, az Ötvenhatosok terén lévő egykori parkoló helyére tervezett új múzeum a nemzeti szinten befutó győztes projektek között bizonyult Európa legjobb középületének, majd a kontinens legkiválóbbjaként a világ tíz régiójának kategóriagyőztesei közül érdemelte ki a legjobbnak járó, úgynevezett World’s Best kitüntetést.

Az 1993-ban alapított díj az ingatlanszakma egyik legrangosabb, széles körben jegyzett elismerése, amelyet évente nyolcvan nemzetközi szakemberből álló zsűri ítél oda tíz különböző kategóriában, lefedve Afrika, Ázsia és Óceánia, az arab országok, Kanada, a Karib-térség, Közép- és Dél-Amerika, az Egyesült Államok, Európa és az Egyesült Királyság területét. A testület minden esetben vizsgálja a projekttervezést, a minőséget, az innovációt, az egyediséget és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséget.

Az új Néprajzi Múzeum épülete a Liget Budapest Projekt részeként valósul meg, amely jelenleg Európa legnagyobb kulturális beruházása, és tervezése során az első pillanattól kezdve az volt a cél, hogy egy nemzetközileg is egyedülálló, világszínvonalú fejlesztést valósítsunk meg – hangsúlyozta Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója a múlt hétfői londoni díjátadót követően. A projekt történetében ez az időszak mérföldkő, hiszen több év előkészítő munka után elkezdődnek az építkezések, többek között a most díjazott Néprajzi Múzeumé is, s zajlik a zöldfelület rehabilitációja is.

Európa legkorszerűbb etnográfiai múzeumának kivitelezése, amely így visszatér alapításának helyszínére, a Városliget ,,kapujába”, 2017 decemberében kezdődött az Ötvenhatosok terén. Az építkezés a tervek szerint halad, jelenleg a magasépítés fázisa zajlik. A nemzetközi építészeti tervpályázaton győztes, a magyar Napur Architect építésziroda által tervezett új Néprajzi Múzeum épülete lendületes, mégis egyszerű vonalvezetésű, és egyszerre veszi figyelembe a Városliget adottságait, valamint a környező városi szövet kapcsolódásait.

A Néprajzi Múzeum egy korszerű, világszínvonalú, a szakmai követelmények, valamint gyűjteményi és látogatói igények szerint kialakított 34 ezer négyzetméteres épületben kap új és végleges otthont a Ligetben. Ezzel megoldódik a múzeum 1872-es létrehozása óta fennálló áldatlan helyzet, miszerint a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról származó, mára csaknem kétszázötvenezer darabot számláló gyűjtemény arra alkalmatlan helyszíneken kénytelen működni.

Az új épület tervrajzán kétszázötven mérnök dolgozott Ferencz Marcel vezető tervező irányításával, aki szerint erre a helyszínre nem lehetett klasszikus házat tervezni. „Olyan közösségi teret álmodtam, amely a XXI. századi város élhetővé tételének kihívásaira ad választ, amely idevonzza a közönséget, és ezzel önkéntelenül bevezeti a kultúra birodalmába” – fogalmazott.

Az épület nem csak a magyar és a nemzetközi gyűjteményi anyag látványos, sokrétű bemutatásának ad majd helyet. Lesz benne gyerekmúzeum, könyvtár, archívum, konferenciaterem, 2500 négyzetméternyi állandó kiállítási tér, az íves forma lehetővé teszi, hogy a város és a park között egyfajta kapuként is funkcionáljon. És mivel az ingatlan hatvan százaléka a térszint alatt helyezkedik el, a tetejét borító zöld felület óriási, nyitott közösségi térként várja a látogatókat.

A Biodómot is díjazták

A rangos elismerés nem az első nemzetközi siker, amely a Városliget megújítása kapcsán született. Az elmúlt évben Cannes-ban az MIPIM ingatlanszakmai kiállításon és vásáron a Liget Budapest Projekt a legnagyobb és legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagy projektjeként bizonyult a legjobbnak. Az International Property Awards idei díjkiosztóján a Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb és legnagyobb szabású fejlesztése, a Pau-linyi-Reith & Partners által tervezett Pannon Park Biodóm lett Európa legjobb szabadidős épülete.



