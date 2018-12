Ghymes-előadás a Duna TV-ben

Mennyből az angyal... címmel Szarka Tamás és a Ghymes együttes karácsonyi műsorát közvetíti hétfő este a Duna Televízió. A műsort nemrég Sepsiszentgyörgyön is bemutatta az együttes a zsúfolásig megtelt Krisztus Király-templomban, így aki fel szeretné idézni annak hangulatát, szenteste megteheti ezt.

A műsorban felcsendülnek a Ghymes együttes dalai, valamint népszerű művészek tolmácsolásában Szarka Tamás karácsonyi versei és novellája is. A Duna Televízió ünnepi programjában közreműködik a Magyar Rádió Gyermekkórusa is. Szarka Tamás Kossuth-díjas zeneszerző, a Ghymes együttes alapító tagja az M1 csütörtöki műsorában elmondta: a Ghymes első karácsonyi dala, az Új esztendő még 1987-ben készült, s ahogy teltek az évek, egyre szaporodtak karácsonyi dalaik, míg végül 2006-ban ezekből válogatva összerakták a Mennyből az angyal... című CD-t. Az ünnepi hanganyagban a legszebb és legismertebb karácsonyi dallamok is felcsendülnek, úgymint a Mennyből az angyal, a Pásztorok, pásztorok, Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj..., valamint karácsonyi versek Szarka Tamástól.

A Duna Televízió csaknem 80 perces ünnepi műsorát december 24-én 19.30 órától láthatják a nézők.