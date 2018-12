Mi, hol, mikor

A főtéri kulturális program ma: 12 órától és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 15.30-tól Karaván-koncert (Kolozsvár); 17.45-től Csodálatos találkozás – karácsonyi rockoratórium; 18 órától a Plugor Sándor Művészeti Líceum fúvóskvintettje – koncert; 19 órától Horányi Juli és zenekarának koncertje (HU). Vasárnap: 12 órától és 16.30-tól Bordó Sárkány – vásári zene (HU); 17.45-től a MiniSnaps gyermekegyüttes koncertje; 18-tól Voces & Band-koncert; 19 órától Mácsafej-koncert.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 18.30-tól kerül sor a Tanulók Klubja fúvószenekarának és mazsorettcsoportjának karácsonyi előadására. Jegyek kaphatók a Tanulók Klubja titkárságán.

KOVÁSZNA. A központi parkban ma 17 órától a Kőrösi Csoma Sándor Líceum Tiszta Szív gyermekkórusának koncertje. t Advent negyedik vasárnapján 17 órától a Városi Művelődési Ház előtti téren fellép a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar Kertész Tibor Barna karnagy vezetésével, igét hirdet Balogh Zoltán kézdi-orbai református esperes, közreműködik a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség ifjúsági zenekara Antal Ernő karnagy és Vajna János vezetésével. Beszédet mond Gyerő József polgármester.

ZABOLA. Vasárnap 16–20 óráig közös ünnepvárás és adventi készülődés a kultúrotthonban: kézműves-foglalkozás, vásár, kulturális műsorok és közös gyertyagyújtás.

Programok a Háromszék Táncegyüttesnél

Idén is ünnepi műsorkínálattal várja közönségét a karácsony és szilveszter közötti időszakban a Háromszék Táncegyüttes. December 26. és 28. között két saját előadással, egy rendhagyó népzenei koncerttel, illetve a már hagyományossá vált karácsonyi táncházzal teszik hangulatosabbá az ünnepi időszakot Sepsiszentgyörgyön.

A programsorozat első előadásaként december 26-án, szerdán 19 órától az Ivácson László által rendezett Vágják az erdei utat… című folklórműsort nézhetik meg az érdeklődők a Háromszék Táncstúdióban. Ugyanitt lesz látható december 27-én, csütörtökön 19 órától az AranyAsszonyok című előadás is. A Furik Rita rendezte rituális folklórelőadást felújított for­májában játssza a társulat.

A Háromszék Táncegyüttes előadásaira, illetve az Üsztürü és a Heveder zenekar koncertjére a központi jegyirodában, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon vásárolható jegy. A karácsonyi táncházra a helyszínen is lehet 5 lejes belépőt váltani.

Zene

CSODÁLATOS TALÁLKOZÁS – karácsonyi rockoratórium. A sepsiszentgyörgyi Vártemplom ifjúsági és gyermekkórusa, a református elemi iskola gyermekkórusa, a Messzehangzó együttes és a szólisták közös karácsonyi előadása ma 17.45-től a főtéren, 25-én 18 órától pedig a sepsiszentgyörgyi református Vártemplom új gyülekezeti házában látható.

ROCKKARÁCSONY. A kézdivásáhelyi Petőfi mozi – For You Klubban ma 19 órától folytatódik a IX. Rockkarácsony. Fellép: Luppinger Attila (Sepsiszentgyörgy), Lady & The Tramp (Marosvásárhely), DE – Pink Floyd Tribute (Kézdivásárhely), Kontrax (Marosvásárhely), Our Last Drop (Budapest). Részletek a rockkaracsony.ro honlapon.

KARÁCSONYI KONCERT. Az Ifjúsági Fúvószenekar, a Szivárvány és a Gyöngyszemek mazsorettcsoport december 26-án 19 órától karácsonyi koncertre vár minden érdeklődőt a zágoni Mikes Kelemen Kultúrotthonba. A koncerten fellépnek a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola zágoni kihelyezett tagozatának diákjai is.

A BOLDOG ÖZSÉB-TEMPLOMBAN december 26-án 18 órától a Boldog Özséb-plébánia felnőtt- és gyermekkórusa, valamint a Molnár Józsiás Általános Iskola diákjai lépnek fel.

A VIGADÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ nagytermében december 26-án 19 órától kerül sor a 42. Vigadó Hangszín – Ego Sum évzáró koncertre; december 27-én 19 órától a 43. Vigadó Hangszín – Karácsony hangjai című koncerten fellép a miniSnaps gyerekegyüttes, a Voces & Band – művészeti vezető: Cserkész Emese. Mindkét eseményre belépőt a helyszínen lehet váltani. Bővebb információk a kezdi.info honlapon.

Rádió

A Kossuth rádióban december 24-én, hétfőn 16.45 órakor Farkas Árpád Kossuth-díjas költő karácsonyi köszöntője hangzik el.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ „Az Ég ölelkezett ím akkor a Földdel...” című betlehemes játékát vasárnap 16 órától játssza a sepsiszentgyörgyi stúdiótermében. Jegyek foglalhatók a 0755 335 400-as telefonszámon (Csüdöm Eszter). Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen 7 lejért. * A Cimborák Bábszínház meghív minden kedves családot, az ünnepre hangolódó kicsit és nagyot december 24-én, szentestén 17 órától a Háromszék Táncstúdióba az angyalváró előadásukra. A belépés ingyenes.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától A Grincs magyarul beszélő (16.15-től románul beszélő) és A nagy szánkóverseny románul beszélő; 16.30-tól A diótörő és a négy birodalom román felirattal; 18 órától Űrdongó magyarul beszélő; 18.30-tól Álommeló magyarul beszélő; 20.15-től Mary Poppins visszatér román felirattal; 20.30-tól Aquaman román felirattal. Vasárnap: 11 órától A Grincs magyarul beszélő; 11 órától Eliot, a legkisebb rénszarvas románul beszélő; 16.15-től Mary Poppins visszatér románul beszélő; 16.30-tól A karácsony-mentőakció magyarul beszélő; 18.30-tól Aquaman román felirattal; 18.45-től Űrdongó román felirattal; 21 órától Csillag születik román felirattal és Örök tél román felirattal. Szerdán: 11 órától A Grincs magyarul beszélő és 16.15-től románul beszélő; 11-től Mary Poppins visszatér románul beszélő és 20.15-től román felirattal; 16.30-tól A karácsony-mentőakció magyarul beszélő; 18 órától Űrdongó magyarul beszélő; 18.30-tól Bohém rapszódia román felirattal; 21 órától Álommeló román felirattal. Telefon: 0727 526 102.

Hitvilág

KARÁCSONYI ELŐADÁS. Móra Ferenc A didergő király meséje a Mácsafej zenekar és az egyházközség gyermekeinek előadásában december 24-én, hétfőn 16 órától hallható a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Az előadásra várják a kicsiket és nagyokat.

Röviden

A MULTITRANS RT. autóbuszai december 24-én 19 óráig köz­lekednek; 25-én és 26-án hétvégi programmal (félóránként). Szünetel az 5-ös járat a Sepsi Arénához december 24–26. között, illetve a sugásfürdői járat 24-én és 25-én.

AZ ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET háromszéki osztálya december 26-án, szerdán karácsonyi túrát szervez a Bodoki-havasokba. Találkozás 8 órakor a málnási sorompónál. Felszerelés: meleg öltözék, vízálló bakancs, túrabot. Lesz fenyőfadíszítés és szalonnasütés. Érdeklődni a 0720 547 972-es telefonon lehet. Szervező: Gajdó-Kelemen Éva.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); 8–12 és 16–20 óráig szombaton, vasárnap és 25-én, kedden a Bánki Donát utcai Medicom (0267 352 659); 24-én, hétfőn az 1918. december 1. úti Salvia II. (0267 313 112); 26-án, szerdán a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942); Kézdivásárhelyen hétvégén a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), ma 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton ma 9–13 óráig a Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743); ma, vasárnap, hétfőn, kedden és szerdán 12–14 óráig a Kriza János utca 5. szám alatt Mester-Nagy Ildikó fogorvosi rendelőjében (telefon: 0267 316 306) fogadják a sürgősségi eseteket.