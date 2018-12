A kicsi pálya azonban működik, és még az ünnepeken is várja a közönséget: december 24-én és 31-én 15 órakor zár, december 25-e és január elseje pedig pihenőnap a személyzetnek is. December 26-án és január 2-án azonban már teljes vakációs órarend szerint, 9 órától 21 óráig működik a felvonó, hacsak be nem üt valami hirtelen felmelegedés és el nem viszi a havat.

A hóágyúzáshoz ugyanis legalább mínusz 5 fokos hideg kell, és ez a feltétel a napokban csak néhány hajnali órában teljesült – közölte a működtető Sepsi Rekreatív Rt. vezetője. Bodor Loránd azt is elmondta: ha nem havazik, ahhoz, hogy a nagyobbik sípályát is beindítsák, legalább 6-7 napig kell folyamatosan hóágyúzni. A pályák állapota egyébként a társaság honlapján (www.rekreativ.club) elérhető webkamerákon követhető. (demeter)