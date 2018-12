Hozzátette: egy­előre munkahipotézisekről van szó, megtörténhet, hogy egyetlen, jelenleg közszájon forgó változat sem kerül törvénybe. Dragnea „tényként” közölte, hogy a kormány olyan megoldást fog találni, amely sem a második pillért kezelő társaságokat, sem magát a második pillért nem érinti hátrányosan. Csakhogy két hete még az amnesztiáról és a közkegyelemről is azt mondta, hogy nem érdekli a téma, pár napja pedig ő maga kezdte sürgetni. (Agerpres)

HÁROMHETES VAKÁCIÓ. Huszonhárom napos vakációra mennek az óvodások és iskolások mától. A téli szünet január 13-áig tart. Az oktatás január 14-én folytatódik, a félévközi vakáció február 2. és 10. között lesz. A tanév rendje szerint a húsvéti szünetet április 20. és május 5. között tartják, a nyári nagyvakációra pedig június 15. és szeptember 15. között kerül sor. A végzős osztályok május 31-éig, a nyolcadikosok június 7-éig járnak iskolába ebben a tanévben. Az Iskola másként programot október 1. és május 31. között, öt egymást követő napon lehet megszervezni. (Maszol)

SZÁGULDOZÓ MINTARENDŐR. Marian Godină, a becsületességével hírnevet szerző brassói rendőr csütörtökön számolt be blogján arról, hogy egy Kovászna megyei közúti ellenőrzés alkalmával gépjárművezetői jogosítvány nélkül maradt, ugyanis 113 kilométer/órás sebességgel fülelte le a radar. Mint írja, a Moldovai Köztársaságban töltött szabadságáról tért haza feleségével, amikor egy kicsit jobban rátaposott a gázpedálra és „belefutott” egy sebességmérőbe. Azt érezte ugyan, hogy óránként 100 km körüli sebességgel száguldott, azt viszont nem vette észre, hogy közben egy település határain belül került, ahol a megengedett sebesség 50 kilométer/óra. Az őt megállító közúti rendőr hozta a tudtára, hogy 113 km/órás sebességgel mérte be a radar, ezért 652,5 lejes bírság mellett bevonták gépjárművezetői jogosítványát is. Nem ez volt az első alkalom, hogy gyorshajtásért bírságolják meg Marian Godinát. 2017 szeptemberében egy ausztriai nyaralásán fogta be a radar az autópályán, akkor 143 km/órával száguldozott. (Maszol)