Újabb magabiztos győzelem, a felsőházban telel a Sepsi OSK

A jeges pálya miatt a mérkőzés első tizenöt percében csak a mezőnyben zajlott a játék, ám a házigazdák hamar alkalmazkodtak a körülményekhez, így a piros-fehéreknek a folytatásban csak a fagypont alatti hőmérséklet és a köd okozott kisebb gondot. Az Ilfov megyei csapat egyértelműen a védekezésre koncentrált, az első fél órában pedig sikeresen megakadályozták a háromszéki együttest a gólszerzésben.

A folytatásban Daisuke Sato passzolt kiválóan Gabriel Vașvari irányába, aki a vezetést is megszerezhette volna, ám miután a büntetőterületen belül kicselezte a védőket, közeli lövését Andrei Marc a gólvonalról hárította. A 35. percben már tehetetlen volt a vendégek védelme, Bryan Nouvier ugratta ki a piros-fehérek macedón csatárát, Marko Simonovski pedig nem tékozolta el a lehetőséget, és a tizenhatos vonaltól laposan a jobb alsóba lőtt, szezonbeli ötödik gólját értékesítve.

Ezt követően is az Eugen Neagoe irányította labdarúgók akarata érvényesült, többet birtokolták a labdát, így a ráadásban Florin Ștefan révén megduplázták előnyüket. Egy ellentámadás végén Stefan Velev beívelésénél Nouvier fejjel továbbította a labdát a jobb oldalon érkező csapattársa elé, aki senkitől sem zavartatva a kapuba lőtt, Alessandro Caparco kapus pedig tehetetlen volt.

Szünet után a Sepsi OSK veszélyeztetett először, Gabriel De Moura szögletét Ousmane Viera fejelte kapura, azonban a Concordia olasz hálóőre bravúrral védett. Az 56. percben a bal oldalon megiramodó Ștefan betört a tizenhatos területére, Gabriel Matei csak szabálytalanság árán tudta megállítani, így a fővárosi játékvezető büntetőrúgást ítélt, amelyet Nouvier higgadtan értékesített.

A szentgyörgyi gárda a háromgólos előny tudatában kényelmesebb tempóra váltott, ám így is a vendégek kapusának kellett védenie, ezúttal Velev távoli lövését tolta szögletre. Az elképzeléstelen támadójátékkal előrukkoló Chiajna többnyire távoli lövésekkel próbálkozott, viszont a 76. percben szépíthetett volna, a bal oldalon elfutó Paul Batin éles szögből leadott lövése a felső lécről pattant vissza. A mérkőzés utolsó percében Simonovski előtt adódott hatalmas lehetőség, ám közelről az elfekvő olasz kapusba rúgta a labdát.

A Sepsi OSK az idényben kilencedszer fejezett be bajnoki mérkőzést kapott gól nélkül, valamint újabb győzelmével és jobb gólkülönbségével fellépett a rangsor negyedik helyére. Az egy és fél hónapos téli szünetet követően a tervek szerint február első hétvégéjén folytatódik a pontvadászat, amikor is a piros-fehérek a sereghajtó FC Voluntari vendégeként lépnek pályára.

Eugen Neagoe értékelt

„Először is szeretnék köszönetet mondani a játékosoknak mindazért, amit ebben az idényben elértünk, ezek a labdarúgók dicséretet érdemelnek, és remélem, boldogan élik meg a családjukkal az ünnepeket. Nem utolsó sorban a szurkolóknak is köszönetet mondanék, amiért minden mérkőzésen bizalmat szavaztak nekünk, és őszintén mondom, nélkülük nagyon nehéz lenne. A szurkolók mindenképp megérdemlik, hogy egy erős csapatunk legyen. Úgy gondolom, megdolgoztunk a rangsorban elfoglalt helyünkért, és mondtam a fiúknak, hogy szeretném, ha minden szempontból egészségesen térnének vissza a szünetről, mert az alapszakaszban vár ránk még öt nagyon fontos mérkőzés. Februárban nem szeretnénk esélyt adni az ellenfeleinknek, és megőriznénk a felsőházi rájátszást érő pozíciónkat. A téli felkészülési szünetben szeretnénk két-három játékost igazolni, hogy még erősebbek lehessünk. Ha sikerül a playoffban játszanunk, továbbra is minden mérkőzést teljes komolysággal fogunk kezelni, ahogy eddig is tettük” – nyilatkozta a mérkőzés után a vezetőedző.

Labdarúgó I. liga, alapszakasz, 21. forduló: Sepsi OSK–Concordia Chiajna 3–0 (2–0).

Sepsiszentgyörgy, MSC Stadion, mintegy 1200 néző. Vezette: Andrei Antonie (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – De Moura, Viera, Jovanović (Karnyicki, 44.), Sato (Drăghici, 65.) – Rus, Velev – Ștefan, Vașvari, Nouvier (Mensah, 77.) – Simonovski. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Chiajna: Caparco – Matei, Marc, Albu, Bărboianu – Stănică – Grădinaru, Deaconu, Cristescu (Guessan, 68.), Ivanovici – Batin. Vezetőedző: Dorinel Munteanu. Gólszerzők: Simonovski (35.), Ștefan (45+2.), Nouvier (59. – tizenegyesből). Sárga lap: De Moura (7.), Viera (79.), illetve Ivanovici (7.), Batin (42.), Matei (57.), Bărboianu (76.).

További eredmények: Jászvásári Poli–FC Voluntari 2–2 (gólszerzők: Flores 45+1., Bekui 89., illetve Tudorie 56., 59. – tizenegyesből), Craiova–Medgyesi Gázmetán 2–0 (gsz.: Mitriță 52., 87. – tizenegyesből), FC Botoșani–Dunărea Călărași 1–0 (gsz.: Ongenda 36.), Astra Giurgiu–Dinamo 4–1 (gsz.: Llullaku 7., Buș 36., Gheorghe 68., Roșu 71., illetve Hanca 77.), FC Hermannstadt–FC Viitorul 1–0 (gsz.: Dumitriu 12.), FCSB–Kolozsvári CFR 0–2 (gsz.: Deac 28., Ioniță 90+6.).

A rangsor:

1. CFR 13 7 1 35–12 46

2. FCSB 12 4 5 40–24 40

3. Craiova 11 5 5 37–19 38

4. Sepsi OSK 9 6 6 29–19 33

5. Viitorul 10 3 8 25–23 33

6. Astra 8 7 6 28–20 31

7. Hermannstadt 8 4 9 22–22 25

8. Medgyes 7 7 7 23–28 28

9. Jászvásár 8 4 9 26–32 28

10. Botoşani 6 8 7 26–30 26

11. Dinamo 5 7 9 22–34 22

12. Călărași 3 8 10 13–23 17

13. Chiajna 4 5 12 16–37 17

14. Voluntari 2 7 12 21–40 13

A bajnokság 2019. február 2-án folytatódik.