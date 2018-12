Szilveszter Sepsiszentgyörgy központjában Városunkban idén sem marad el az óévet búcsúztató, az új évet köszöntő szilveszteri mulatság. Az eseményen nemcsak a tűzijáték millió fénycsóvája bűvöli majd el a közösséget, két izgalmas koncerttel is készülnek a szervezők.

Szilveszter estéjén 23 órától a brassói Coco Együttes lép színpadra, amelyet Románia egyik leg­ismertebb slágerrock-zenekaraként tartanak számon. Romániai idő szerint éjfélkor kerül sor az első, új évet köszöntő tűzijátékra. Ezt követően Vincze Lilla és barátai Napoleon Boulevard-dalokat adnak elő. Magyarországi idő szerint éjfélkor újabb tűzijátékkal ünneplik az új év beköszöntét. A rendezvény helyszíne Sepsiszentgyörgy főtere. A szervezők minden városlakót szeretettel várnak az ünnepségre. Szervezők: Kónya Ádám Művelődési Ház, Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.

Színház

Objektív okok miatt ELMARAD a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház mára tervezett, Kettős világban című előadása. A megvásárolt jegyek visszaválthatók a központi jegyirodában december 27-étől január 5-éig.

M STUDIO. A Lift – Boys Will Be Boys című előadás december 29-én, szombaton 19 órától látható a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban. A Fehér Ferenc rendezésében készült produkcióval legutóbb Iránban, a Tabrizban megrendezett Alef Nemzetközi Színházi Fesztiválon mutatkozott be a társulat, ahol az előadás elnyerte a legjobb rendezésért járó díjat. Az M Studio előadásaira érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.

SZILVESZTERI ELŐADÁS. December 31-én, hétfőn 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa. Arisztophanész Lüszisztraté című műve alapján írta Bélai Marcel és Sardar Tagirovsky, rendező: Sardar Tagirovsky.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében december 30-án, vasárnap 19 órától Parti Nagy Lajos: Ibusár – előbemutató (jegyár: 25 lej); december 31-én, hétfőn 19 órától díszbemutató (jegyár: 50 lej).

DIÁKSZÍNPAD. December 29-én, szombaton 18 órától a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákszínpada a kovásznai művelődési központban bemutatja Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című mesedrámáját.

Tánc

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától az AranyAsszonyok című, Furik Rita rendezte rituális folklórelőadást felújított formájában játssza a társulat. Ugyanott december 28-án, pénteken 19 órától az Üsztürü és a Heveder zenekar közös koncertje hallható. A CsávásIram című koncert impulzív népzenei barangolás, amely a két erdélyi táncházzenekar 2016-ban kiadott, azonos című lemezének hangzásvilágát idézi meg. A muzsikusok a szászcsávási népzene lüktetését, illetve e sajátos zenei nyelvezet megnyilvánulási formáinak sokszínűségét mutatják be.

A CsávásIram című koncertet követően, 21 órától kerül sor a hagyományos karácsonyi táncházra, ahol a Heveder és a Folker együttes mellett a meghívott Üsztürü zenekar is muzsikálni fog. Az esemény helyszínéül a Tamási Áron Színház előcsarnoka szolgál, ahová szeretettel várják a helyi, illetve az ünnepekre hazalátogató néptáncszeretőket.

A Háromszék Táncegyüttes előadásaira, illetve az Üsztürü és a Heveder zenekar koncertjére a központi jegyirodában, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon vásárolhatók jegyek.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától (ismétlés): 140 évvel ezelőtt született Keöpeczi Sebestyén József, aki arról híres, hogy ő rajzolta meg a Magyar Királyság 1915-ös középcímerét, és ugyancsak az ő alkotása a Román Királyság 1921-es címere. A neves címerművész alkotásait és művészettörténeti munkásságát dr. Szekeres Attila István heraldikus méltatja.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Erdővidéki karácsonyi vásár. 19.50 A Diakónia karácsonya. 20.10 Sütő Levente Lehel, Vargyas község polgármesterének évértékelő beszéde. 20.28 Várom az Urat! – a VIII. régiós adventi kórustalálkozó. 20.55 140 éve együtt – Sepsibacon és Telegdibacon egyesülésének évfordulós ünnepe. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11-től A karácsony mentőakció – francia–belga családi vígjáték, magyarul beszélő és Eliot, a legkisebb rénszarvas – kanadai animációs film, románul beszélő; 16.15-től Mary Poppins visszatér – amerikai családi fantasy-musical, románul beszélő; 16.30-tól A diótörő és a négy birodalom – amerikai családi kalandfilm-fantasy, románul beszélő; 18.30-tól Álommeló – amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 18.45-től Űrdongó – amerikai akció-kalandfilm, sci-fi, román felirattal; 20.45-től Aquaman – amerikai–ausztrál akció-kalandfilm, fantasy, román felirattal; 21-től Legendás állatok – Grindelwald bűntettei – amerikai–angol fantasy, családi kalandfilm, román felirattal.

Könyvbemutató

DÍJAK KÖNYVE címmel jelentette meg a Magyar Pen Klub az elmúlt 100 év magyar kulturális díjainak teljes katalógusát. A monumentális művet Szőcs Géza költő, a kötet főszerkesztője, a Magyar Pen Klub elnöke mutatja be december 28-án 17 órakor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám).

Mentor Díj a tehetségek gondozóinak

December 31-éig lehet jelöléseket leadni egyénileg vagy csoportosan a Közösségért Alapítványhoz a Mentor Díjra. A díj a Mentor Trófea, egy oklevél és 8000 lej pénzjutalom. Az értékelésnél a kuratórium elsősorban azt vizsgálja, mekkora része volt a mentornak az általa felkészítettek sikerében. Így szeretnék felhívni a közvélemény figyelmét azokra a tanárokra, nevelőkre, edzőkre, mentorokra, akik tehetséges fiatalokat fedeztek fel, a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, akiknek áldozatvállalása, munkája nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Részletek a pentrucomunitate.ro honlapon.

Hitvilág

APRÓSZENTEK ÜNNEPE. A Pro Vita Hominis Társaság december 28-án 17 órától szentségimádást tart Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban, utána 18 órától szentmise. Ezt követően gyertyás körmenet az aprószentek emlékére a templomtól a kórház udvaráig. Várnak mindenkit, a körmenetbe az útvonal bármelyik részén be lehet kapcsolódni.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház szakemberei a december 17. és 24. közötti időszakban 825 esetet láttak el, közülük 263 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A következő esetek fordultak elő: 56 szív- és érrendszeri; 78 ideggyógyászati, 79 sebészeti; 90 belgyógyászati; 218 gyermekgyógyászati; 56 nőgyógyászati; 48 pszichiátriai és 130 ortopédiai sürgősség. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 7 személy, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 8 személy jelentkezett. 11 ittas állapotba került személyt részesítettek kezelésben. Ebben az időszakban 16 lány és 8 fiú jött a világra.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

AUTÓBUSZ. Január 7-én, hétfőn a Sepsiszéki Székely Tanács autóbuszt indít Madéfalvára a Siculicidium emlékművéhez, onnan pedig Marosvásárhelyre a Kultúrpalota nagytermében tartandó megemlékező rendezvényre. Jelentkezni lehet munkanapokon 9–13 óráig a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám), vagy a 0267 318 180-as telefonszámon.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától Ágó-gym – alakformáló fitnesz hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774, facebook: @liveartdancestudio.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19 és 23 óra között fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.