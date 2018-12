A sportgálán a Kovászna Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság a sportminisztérium pontozási rendszere alapján készítette el a díjazottak listáját, amelyre idén két birkózó, egy atléta és hét küzdősportos – karatés és dzsúdzsucus – került fel. Egy éve valamivel színesebb volt a jutalmazottak lajstroma, ugyanis a két-két birkózó, dzsúdzsucus és atléta mellett egy-egy karatéka, triatlonista, gokartos, fogathajtó, valamint műfalmászó is részesült elismerésben. A klubok terén is érezhető valamilyenfajta egyhangúság vagy dominancia – nevezzük bárminek is ezt –, hiszen míg tavaly hat csapat sportolói kaptak díjat, idén két együttestől kerültek ki a díjazottak. A megye legjobb sportolója immár sorozatban hatodik alkalommal Mátéfi Árpád tanítványa, a birkózó Incze Kriszta lett.

Kovászna megye legjobb sportolói 2018-ban:

1. Incze Kriszta (birkózás, MSC) 306 pont (edző: Mátéfi Árpád)

2. Vlad Lașcu (dzsúdzsucu, MSC) 192,5 pont (edző: Petru Oltean)

3. Császár Petra (karate, Shoto Team) 176,5 pont (edző: Préda Csaba)

4. Kisgyörgy Magor (karate, Shoto Team) 151 pont (edző: Préda Csaba)

5. Adina Popescu (birkózás, MSC) 132,5 pont (edző: Mátéfi Árpád)

6. Solymosi Tamás (karate, Shoto Team) 59 pont (edző: Préda Csaba)

7. Andrea Crețu (dzsúdzsucu, MSC) 57,5 pont (edző: Petru Oltean)

8. Makó Csongor (karate, Shoto Team) 39,5 pont (edző: Préda Csaba)

9. Cosmin Trofin (atlétika, MSC/Bukaresti Steaua) 37,5 pont

10. Kisgyörgy Hunor (karate, Shoto Team) 31,5 pont (edző: Préda Csaba).

Az eseményen két különdíj is gazdára talált: egyiket az úszó Maria Raluca Artene (Ciprian SK/edző: Ciprian Grosu), a másikat pedig a dzsúdzsucus Gheorghe Laurențiu Țifrea (MSC/edző: Petru Oltean) érdemelte ki. A sportolók pénzjutalmat, serleget és oklevelet kaptak. (t)