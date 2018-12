Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az ára­pataki születésű sepsiszentgyörgyi

özv. FERENCZ ILONA

nyugalmazott matematika-tanárnő

életének 89. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2018. december 28-án, pénteken 14 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

747



Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, nagybácsi, rokon és jó barát,

TÓTH JENŐ

nyugalmazott

katonatiszt

életének 86. évében hosszas, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2018. december 27-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a református egyház szertartása szerint a felsőcsernátoni ravatalozóból a helyi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

740



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az angyalosi

BÓDI LÁSZLÓ

74 éves korában

hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2018. december 27-én, csütörtökön 13 órától lesz az angyalosi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a családi háznál.

Bánatos özvegye, leányai és azok családja

744



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető apa, drága jó férj, testvér, nagyapa, sógor, a gidófalvi

KÖLCZE PÁL

életének 62. évében türelemmel viselt, rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2018. december 28-án 14 órától lesz a gidófalvi ravatalozóháztól.

A gyászoló család

742



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

DÁNCSUJ ANDRÁS

életének 65. évében hosszas betegség után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2018. december 27-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai új ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Testvére és családja

741



Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, szerető nagymama, anyós, anyatárs, keresztmama, sógornő, testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. SÉRA ANDRÁSNÉ

szül. BERNÁTH TERÉZ

életének 73., özvegységének 9. évében 2018. december 25-én rövid betegség után csendesen elhunyt.

Egész élete a fáradhatatlan munka és az övéiért való áldozatos szeretet volt.

Drága halottunk földi maradványait december 28-án 14 órakor helyezzük örök nyugalomra az étfalvazoltáni családi háztól az étfalvi temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

743



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki Tana Margit kolléganőnknek férje elhunyta alkalmából.

A H-Press Kft.

munkaközössége

H.



Megdöbbenten vettük tudomásul volt osztálytársunk, özv. HAJDUNÉ DEÁK GABRIELLA halálhírét. Őszinte részvétüket fejezik ki az 1952-ben végzett tanítónők és óvónők.

324



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

DÁLNOKI ÁRPÁD temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4309569



Megemlékezés

Egy váratlan percben életed véget ért, mint vihar a rózsát, a halál úgy tépte szét. Csak tes­ted merült el, csak ő tűnt el a föld alatt, de lényed lényege ezerfelé szóródva is közöttünk marad. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál minket, akikért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, a kőröspataki SONKA

ERZSÉBETRE, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára.

Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Számunkra te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.

Gyászoló gyermekei

745



Téged elfelejteni soha nem lehet, sajnos, meg kell tanulni élni nélküled. Hiányát mindennap érezve, emlékét szívembe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető leánya

4309336



Telhetnek a napok, múlhatnak az évek, szívből szeretünk, és nem feledünk téged. Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt id. MÓDI

SÁNDORRA. Nyugodjék békében.

Szerettei

4309546



Megállunk a sírod mellett, és könnyezünk, de jó lenne, ha itt lennél velünk. Öt éve már örök álom zárja le szemed, azóta könnyek között emlegetjük a te drága neved. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, nem feledünk, az idő bárhogy is szalad. Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyánkra, az étfalvi ANTALKA

VIORICÁRA (Ibolya) halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4309559



Elmentél, el sem búcsúztál, megígértem, segítek, de nem vártál. A mély fájdalmat, amit nekünk hagytál, senki sem magyarázza. Édesanyád fájdalma nem múlik. Fájó szívvel emlékezünk GÖTHÉR

ATTILÁRA, aki karácsonykor múlt két éve, hogy itt hagyott. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Édesanyja és szerettei

4309597