Huszonöt éves a Polyp Televízió

Dózsa György falujában is mindenki az ünnepre készült. A szenvedeje kifejezést – a szenteste megnevezése – itt is ismerik, a néprajzosok mondják, hogy a legmaradandóbban a bukovinai székelyek őrizték meg. Magukkal vitték a Bácskába, onnan Tolna-Baranya vidékére is. Valamiféle ünnepi csend ülte meg látogatásunk idején Dálnokot. Az asszonynépség a konyhában, a férfinép az udvarokon szorgoskodott, az iskolások karácsonyi műsorral léptek fel.