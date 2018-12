Rockkarácsony Kézdivásárhelyen

A múlt hétvégén, pénteken és szombaton a kézdivásárhelyi For You Klubban tartották meg a Rockkarácsony kilencedik kiadását. A két nap alatt tíz zenekar szórakoztatta a rockzene kedvelőit.

A 2013 óta kétnaposra bővült fesztivált szervező Rockkarácsony Egyesület feladatának és céljának tekinti, hogy teret biztosítson az élő zenének és a dalszerzésnek, valamint az így született szerzemények kiadásának. A koncerteket a kézdivásárhelyi Hobby Team Video filmezi minden évben, az elkészült DVD-ket a nyár folyamán élő koncertekkel egybekötve mutatják be. Pénteken este a White Nights Band (Sepsiszentgyörgy), a The Subrune (Paks), az Exit Rock Band (Sepsiszentgyörgy), az LSD (Csíkszereda), illetve az Emberi dolgok – Ossian Tribute Band (Marosvásárhely), szombaton pedig Luppinger Attila (Sepsiszentgyörgy), a Lady & The Tramps (Marosvásárhely), DE – a helyi Pink Floyd magyarul-projekt, a Kontrax (Marosvásárhely) és az Our Last Drop (Budapest) lépett fel.