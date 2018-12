Mindenki karácsonya

Az előző esztendőkben december 24-én töltött káposztával kínálták azokat, akik a Gábor Áron térre mentek, ezen kívül pedig ajándékcsomaggal lepték meg a városi kórház pszichiátria osztályának hatvan beutaltját is. Idéntől a töltött káposztás főtéri jótékonysági rendezvényt a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete és a Wegener Pro Sanitate Alapítvány vállalta magára december 30-án, ezért most a hajléktalanszálló közel negyven lakója kapott alapélelmiszerből és édességből álló ajándékcsomagot. Imre Sándortól azt is megtudtuk, hogy a szálló lakói töltött káposztát is kaptak, amit a helyi Il-Csa kifőzde készített el.