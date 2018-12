Elismerés Gocz Elvirának

Előző írásunk

Megnyitotta kapuit a kovásznai műjégpálya. Az elmúlt hétvégén megnyitott, éjszakai megvilágítással is felszerelt korcsolyapályát a Lőrincz Zsigmond Sípálya közelében szerelték fel. A korcsolyapályára nagy volt az igény: mivel a sípályán nincs hó, a városban a korcsolyázás maradt az egyedüli téli sportlehetőség. Sok az idegenből érkezett vendég is Kovásznán, számukra is jó mozgási, kikapcsolódási lehetőséget kínál a műjégpálya – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester.