2019-ben ötszázalékos adónövekedéssel kell számolniuk a helyi adófizetőknek. Egy 70 négyzetméteres ingatlan esetében ez 6 lejes növekedést jelent – tájékoztatta a tanácstagokat Lázár-Kiss Barna polgármester, emlékeztetvén, hogy Baróton öt éve nem volt adóemelés, csupán az infláció mértékével azonos illetéknövekedés, így szerinte ez a mostani öt százalék is elenyésző.

A polgármester azt is elmondta, hogy mivel jelen pillanatban több pályázat megvalósításán dolgoznak s a jövőben is szándékoznak újabbakat benyújtani, olyan költségeket, mint a pályázati dokumentáció összeállítása vagy az önrész, saját forrásokból kell finanszíroznia a városnak. Éppen ezért fontos, hogy milyen adókat és illetékeket állapítanak meg a jövőben. Az előterjesztést végül az eredeti formájában fogadták el, a szavazás előtt Nagy István független önkormányzati képviselő elmondta, hogy a mindenkori polgármester feladata a város vagyonának a gyarapítása. Barót több más településsel ellentétben nincs eladósodva, ami jó dolog, éppen ezért ő ilyen kérdésekben csak támogatni tudja a polgármester munkáját.

Egy tartózkodás mellett elfogadták azt a határozatot is, amely a diákdombi iskolaépületet illető bérleti szerződés meghosszabbításának feltételeiről szólt, a mostani bérleti szerződés ugyanis év végén lejár.

A katolikus plébános arra kérte a tanácsot, az új szerződésnél hagyják jóvá azt, hogy az egyháznak a bérleti díj fele helyett negyedét kelljen az épület karbantartására fordítania. Lázár-Kiss Barna elmondta, ha már a plébános ezt a döntést hozta, akkor ne mondjanak ellent neki, egyezzenek bele ebbe a feltételbe is. A hivatal számára az a legfontosabb, hogy az épületben zavartalanul tovább folyjon az oktatás. Remélhetőleg nem kell már sokat várni és végre felépül az iskolai kampusz is, és akkor többé nem kell bérelt ingatlanban tanulniuk a gyerekeknek, s a városnak sem kell kifizetnie havi 7500 lej bért a diákdombi épület használatáért – tette hozzá. Nagy István független képviselő, bár támogatta a határozatot, felszólalásában megjegyezte: ahhoz, hogy az oktatás zavartalan lehessen, valóban szükség van tantermekre, még akkor is, ha 2012 óta csökken a gyermeklétszám. Azt azonban nem érti, hogy miközben a tanács 7500 lejt fizet iskolabérlésre, addig más épületekben az osztálytermekből például tanácstermet vagy üzlethelyiséget alakítanak ki. Szerinte az is áldatlan és visszás helyzet, hogy a polgármesteri hivatal a saját tulajdonában lévő ingatlanokat általában ingyen és bérmentesen adja ki, míg ez visszafelé egyáltalán nem működik, és a városnak borsos árat kell fizetnie az adófizetők pénzéből. Számára továbbra is kérdés, a tulajdonos mivel járult hozzá ahhoz, hogy a diákdombi épületben az oktatás a jövőben is rendeltetésszerű lehessen, ahogy az is, mit tett azért a tulajdonos, hogy az ingatlan a jövőben is megkaphassa a szükséges működési engedélyeket.

Albert Egon