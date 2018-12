Megemlékezés és tüntetés

Bukarestben a korrupcióellenes tüntetéseket szervező ellenzéki Facebook-csoportok felhívására néhány százan gyűltek össze a kormánypalota előtti téren, majd az 1989-es első bukaresti sortüzek helyszínére, az Egyetem térre vonultak. Mire a felvonulók az emlékhelyhez értek, számuk meghaladta az ezret. Le a kommunistákkal!, Temesvár!, Szabadság! – skandálták a felvonulók, felidézve az 1989-es tömegdemonstrációk jelszavait, de a tömeg az SZDP-vel és a jelenlegi vezetés közkegyelmi tervével szemben is kifejezte nemtetszését SZDP a vörös pestis!, Románia nem akar amnesztiát! rigmusokat kiabálva. A megemlékezés szervezői a közösségi oldalukon arra emlékeztettek, hogy az 1989-es decemberi népfelkelésben 1116 ember vesztette életét. „Ők nem azért haltak meg, hogy a bűnözők kegyelemben részesüljenek” – olvasható a felhívásban.

A demonstráció résztvevői mécsesekkel és az áldozatok neveinek felolvasásával tisztelegtek a 29 évvel ezelőtti forradalom hőseinek véráldozata előtt.

Nagyszebenben mintegy ezren, Kolozsváron több mint kétszázan vonultak utcára SZDP-ellenes jelszavakkal Nicolae Ceaușescu egykori kommunista diktátor elűzésének évfordulóján.

Ceaușescu a legnépszerűbb

A Kárpátok géniuszát továbbra is legjobb vezérüknek tekintik a románok, legalábbis ez az eredménye a Szociológiai Tanulmányok Intézete által végzett felmérésnek, amelyben az elmúlt évtizedek államfőit rangsoroltatták a megkérdezettekkel. A Főtér által ismertetett kutatás szerint legpozitívabb megítélése még mindig Nicolae Ceauşescunak van a román nép kö­rében, az 1065 megkérdezett 64,3 százalékának volt jó, és csupán 31,7 százalékának rossz véleménye róla. Az eredmény azért is meglepő, mert a pozitívan nyilatkozók 45 százaléka 49 év alatti, azaz az 1989-es forradalom előtt még nem töltötte be a 20. életévét. A diktátorét megközelítő népszerűségnek örvend Klaus Iohannis jelenlegi államfő, az ő teljesítményét a válaszadók 50,7 százaléka ítélte pozitívnak, 46,3 százalék pedig rossznak. Őt Traian Băsescu követi a népszerűségi listán, igaz, az ő esetében már több a fekete pont, mint a piros: a megkérdezettek 42,2 százaléka ítélte hasznosnak, 54,5 százalék károsnak a munkásságát. Hasonló Emil Constantinescu megítélése is, esetében az interjúalanyok 41,1 százaléka pozitív, míg 52,1 százalék negatív irányba billentette a mérleg nyelvét. A legrosszabb román államfő címet Ion Iliescu érdemelte ki, az ő tevékenységét a megkérdezettek 63,1 százaléka károsnak ítélte, és csupán 33,9 százalék gondolta jónak.