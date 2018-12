Trump menesztette a védelmi minisztert

Az elnök két Twitter-bejegyzést tett közzé. Ezekben reagált a James Mattis védelmi miniszter távozását bíráló szenátorok megnyilvánulásaira, valamint visszautasította a feltételezést, miszerint nem becsüli nagyra a katonai szövetségeseket. „Annak a néhány szenátornak, aki szerint én nem kedvelem vagy nem becsülöm nagyra katonai szövetségeinket, azt mondom, nincs igazuk” – írta Trump. Egy következő mikroblogbejegyzésben úgy folytatta: „lényegében világszerte mi támogatjuk sok nagyon is gazdag ország haderejét, miközben ezek az országok teljes mértékben hasznot húznak az Egyesült Államokból és a mi adófizetőinkből a kereskedelem terén. Mattis tábornok ezt nem látta problémának. Én igen, és ezt éppen most korrigáljuk”. Eközben több törvényhozó is bírálta az elnököt James Mattis védelmi miniszter lemondása és külpolitikai döntései – a szíriai csapatkivonás és az afganisztáni kivonulás megkezdése – miatt.