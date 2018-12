„A szeretet soha el nem fogy.” (1 Kor. 1:13) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy karácsony másodnapján szerettünk, a drága jó gyermek, férj és édesapa, DEMETER TIBOR gépészmérnök életének 62. évében elhunyt. Súlyos betegségében is mindvégig megőrizte humorát, az a Tibor maradt, akit mindnyájan ismertünk és szerettünk. Utolsó útjára 2018. december 29-én, szombaton 13 órakor kísérjük a Szemerja negyedi új református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4309623

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

DOBOLYI HAJNALKA

(szül. BENEDEK)

2018. december 21-én Svédországban életének 72. évében türelemmel viselt, hosszú betegségben elhunyt.

Felejthetetlen halottunk hamvait végakaratának megfelelően szülőfalujában, Köpecen helyezzük végső nyugalomra egy későbbi időpontban.

Drága emléke szívünkben örökké él.

Gyászolják:

özvegye, Zoltán,

gyermekei, Hajnalka

és Csaba, veje, Thomas, menye, Zita, valamint

négy unokája: Matthias,

Christian, Zelma

és Zara, a rokonok

és barátok

4309622



Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, anyatárs, rokon, jó szomszéd, a kolozsvári

SOLYMOSI JOLÁN

életének 75. évében súlyos szenvedés után Sepsiszentgyörgyön elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2018. december 29-én, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4309638



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, rokon, az árapataki

MARCZI KLÁRA

életének 83. évében elhunyt.

Temetése 2018. december 29-én, szombaton 14 órakor lesz az árapataki temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

748

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

JÁNÓ LÍVIA

(szül. BAGOLY)

88 éves korában Brassóban elhunyt.

Temetése 2018. december 29-én, szombaton 13 órakor lesz a barátosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4309630



Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

özv. VERES GÁSPÁRNÉ

KELEMEN GIZELLA

életének 87. évében csendesen elhunyt.

Temetése 2018. december 29-én, szombaton 13 órakor lesz a kisbaconi családi háztól.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4309627



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak DEMETER TIBOR elhunytakor.

A Diacon család

4309614



Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Csernik Irma kolléganőnknek szeretett férje elvesztése miatt érzett fájdalmában.

A Kovászna Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség munkaközössége

4309628



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az árkosi özv. ERŐSS ­ILONA temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben mellettünk álltak, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4309610



Megemlékezés

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a te szíved örökre itt marad közöttünk. Mély fájdalommal emlékezünk a kálnoki SZÁSZ TIBORRA halálának 6. hetében. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

A gyászoló család

4309571



Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. DÁNIEL ANDRÁSRA, aki ma tíz éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4309631



Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

VÁNCSA JÁNOSRA halálának második és kislányára,

VÁNCSA EMESÉRE halálának 49. év­fordulóján. Pihenésük legyen csendes, ­emlékük áldott.

Szeretteik

4309635



Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

id. BODOR PÁLRA halálának 12. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Négy gyermeke

és azok családja

4309637



Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi FEJÉR GABRIELLÁRA halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

326



Temetőnek mély csendjében pihen egy szív csendesen, már nem dobog családjáért, messze vitted, Istenem. De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a gyimesfelsőloki születésű sepsiszentgyörgyi

SZŐCS ANTÓNIA ­ANNÁRA, akit négy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4160/b



Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, az egy éve elhunyt TOMP LENKÉRE. Lelked, remélem, békére talált, s te már a menny­ből vigyázol ránk.

Özvegye és gyermekei

4309611



Fájó szívvel, szeretettel emlékezünk a bikfalvi id. SZILVÁSI ­ANDRÁSRA halálának 30. évfordulóján.

Emlékét örökre megőrizzük.

Özvegye, két fia,

három unokája, rokonai, barátai, szomszédai, ismerősei

4309612



Nem így akartam, nem ezt akartam. Szerettem volna köztetek élni, de a halál közbeszólt, hát el kellett menni. A halálban sem lettem hűtlen hozzátok, az égből is gondolok, vigyázok rátok. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk az élni akaró, drága jó feleségre, édesanyára, RUSU ENIKŐRE, akinek szíve 30-án három éve utolsót dobbant. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos hozzátartozói

4309549



Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emlékedet, egy út, mely elvitte életedet. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki id. BÖLÖNI SÁNDORRA halálának ötödik évfordulóján.

Özvegye, fia, menye, unokája és akik

ismerték és szerették

4309596



Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Életed elszállt, mint virágillat, de emléked ragyog, mint fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk

LUKÁCS LÁSZLÓRA halálának 15. évében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4309613



Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, testvérre, anyósra, SZABÓ LÁSZLÓNÉRA, akit ma hat hete kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4309609



Fájó szívvel emlékezünk TÓTH ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján.

Szerettei

4309625



Fájó szívvel emlékezünk a középajtai ­AMBRUS MIKLÓSNÉ KISGYÖRGY PIROSKÁRA, akit egy éve kísértünk utolsó útjára. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Özvegye, Miklós, lánya, Piroska, veje, József, öt unokája, kilenc ­dédunokája

4309624



A virág elhervad rövid pár nap alatt, de emléked szívünkben örökre megmarad. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

FŐCZE LENKÉRE,

akit ma hat hete ­kísértünk utolsó útjára. ­Áldott legyen a hely, ahol örök álmát ­alussza.

Özvegye és lányai

4309618



Eltelt egy év, mégsem hisszük, hogy akit szerettünk, nincs már köztünk. Jóságos szereteted bennünk él, de sajnos, ajkad már rég nem beszél. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha senki el nem vehet. Az életed elszállt, mint egy virágillat, telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szerettünk, nem feledünk téged. Így emlékezünk GAÁL-KÓNYA ANNAMÁRIÁRA (szül. FÜLÖP) halálának első évfordulóján. Aludd örök álmod nyugodtan, csendesen, még találkozunk a mennyben.

Szülei és testvérei

4309604



A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, ki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatát szomorú szívében. Régóta már, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben mégsem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, melletted van ma is szerető családod. Eljövünk újra és újra tisztelni téged, szívünkben hordozzuk örök emléked. Fájó szívvel emlékezünk

GAÁL-KÓNYA ANNAMÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető özvegye, fia és szerettei

4309620