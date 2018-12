Mi, hol, mikor

Szilveszter Sepsiszentgyörgy központjában

Sepsiszentgyörgyön idén sem marad el az óévet búcsúztató, új évet köszöntő szilveszteri mulatság. Az eseményen nemcsak a tűzijáték millió fénycsóvája bűvöli majd el a közösséget, két izgalmas koncerttel is készülnek a szervezők. Szilveszter estéjén 23 órától a brassói Coco Együttes lép színpadra, amelyet Románia egyik legismertebb slágerrockzenekaraként tartanak számon. Romániai idő szerint éjfélkor kerül sor az első, új évet köszöntő tűzijátékra. Ezt követően Vincze Lilla és barátai Napoleon Boule­vard-dalokat adnak elő. Magyarországi idő szerint éjfélkor újabb tűzijátékkal ünneplik az új év beköszöntét. A rendezvény helyszíne Sepsiszentgyörgy főtere. A szervezők mindenkit szeretettel várnak az ünnepségre.

Színház

M STUDIO. A Lift – Boys Will Be Boys című előadás december 29-én, szombaton 19 órától látható a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Fehér Ferenc. Az előadásra érvényesek a Tamási Áron Színház bérletei, jegyek a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104) és a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók.

SZILVESZTERI ELŐADÁS. December 31-én, hétfőn 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház nagytermében Lucy Strate, avagy a Kilencek Tanácsa. Arisztophanész Lüszisztraté című műve alapján írta Bélai Marcel és Sardar Tagirovsky, rendező: Sardar Tagirovsky. A szilveszteri kalandon való részvétel ára 60 lej, a produkció jellegéből fakadóan jegyek csak a központi jegyirodában vásárolhatók. Az előadásban a közönség szerepe rendhagyó. Felhívják a nézők figyelmét, hogy a produkcióra csak meghatározott számú férfi- és női jegy érhető el. A szilveszteri előadást követően január 3-án 19 órától kerül sor az új előadás hivatalos bemutatójára, utána pedig január 4-én, 6-án és 11-én 19 órától tűzi műsorára a színház az előadást. Jegyek ezekre az előadásokra is kizárólag a központi jegyirodában válthatók.

Hitvilág

APRÓSZENTEK ÜNNEPE. A Pro Vita Hominis Társaság ma 17 órától szentségimádást tart Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban, utána 18 órától szentmise. Ezt követően gyertyás körmenet az aprószentek emlékére a templomtól a kórház udvaráig. Várnak mindenkit, a körmenetbe az útvonal bármelyik részén be lehet kapcsolódni.

SZILVESZTER IMÁBAN ÉS BÖJTBEN. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébánia altemplomában imában és böjtben tarják a szilvesztert. A program december 31-én, hétfőn 21 órakor kezdődik és 7 óráig tart. Hívnak és várnak mindenkit, aki az Úr jelenlété­ben szeretné tölteni ezt az éjszakát.

SZILVESZTER A KOLOZSVÁRI FERENCESEKKEL. Különleges szilveszteri programot szerveznek a kolozsvári ferencesek a kolostor dísztermében december 31. és január 1. között, amelyre minden fiatalt szeretettel várnak. Amit biztosítanak: jókedv, játék, tánc, zsolozsma, hálaadás – az esztendőért, amelyet magunk mögött hagyunk –, előretekintés az előttünk álló új évre, éjfélkor szentmise, koccintás és utána újra játék és tánc, valamint, aki szeretné, megmutathatja ügyességét is egy-két feladat keretén belül. Egyéb részletekért hívhatják a 0746 774 701-es telefonszámot. Jelentkezni a www.ferences­programok.ro oldalon lehet.

Könyvbemutató

DÍJAK KÖNYVE címmel jelentette meg a Magyar Pen Klub az elmúlt 100 év magyar kulturális díjainak teljes katalógusát. A monumentális művet Szőcs Géza költő, a kötet főszerkesztője, a Magyar Pen Klub elnöke mutatja be ma 17 órakor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 16.45-től A Grincs, románul beszélő; 17 órától A karácsony mentőakció, magyarul beszélő; 18.30-tól Pókember – Irány a pókverzum, román felirattal; 18.45-től Űrdongó, magyarul beszélő; 20.45-től Ragadozó városok, magyarul beszélő; 21 órától Aquaman, román felirattal.

Tánc

A sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncstúdióban ma 19 órától az Üsztürü és a Heveder zenekar közös koncertje hallható. A CsávásIram című koncert impulzív népzenei barangolás, amely a két erdélyi táncházzenekar 2016-ban kiadott, azonos című lemezének hangzásvilágát idézi meg. A muzsikusok a szászcsávási népzene lüktetését, illetve e sajátos zenei nyelvezet megnyilvánulási formáinak sokszínűségét mutatják be.

A CsávásIram című koncertet követően, 21 órától kerül sor a hagyományos karácsonyi táncházra, ahol a Heveder és a Folker együttes mellett a meghívott Üsztürü zenekar is muzsikálni fog. Az esemény helyszínéül a Tamási Áron Színház előcsarnoka szolgál, ahová szeretettel várják a helyi, illetve az ünnepekre hazalátogató néptáncszeretőket.

Az Üsztürü és a Heveder zenekar koncertjére a központi jegyirodában, valamint online a www.biletmaster.ro oldalon vásárolhatók jegyek. A karácsonyi táncházra a helyszínen is lehet 5 lejes belépőt váltani.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.

A MULTITRANS RT. autóbuszai Sepsiszentgyörgyön december 31-én 18 óráig közlekednek, majd január 1-jén 13 órakor indulnak újra. Az 5-ös járat a Sepsi Arénához december 31. és január 2. között nem közlekedik, a sugásfürdői járat 31-én és január 1-jén szünetel.

ÉVZÁRÓ TÚRA. A Természetjárók Baráti Társasága évzáró túrát szervez szombaton a szentkirályi kőhídhoz. Útvonal: Büdöskút, Kéni-puszta, Szalamája, szentkirályi kőhíd, Kálma-hegy, Sitehát (szalonnasütés), Fogott-erdő, Borbát-hegy, Szurdok-nyereg, Büdöskút. Távolság: 12 km. Indulás 9 órakor a szemerjai Büdöskúttól. Túravezető: György Ignác.

AUTÓBUSZ. Január 7-én, hét­főn a Sepsiszéki Székely Tanács autóbuszt indít Madé­falvára a Siculicidium emlékművéhez, onnan pedig Marosvásárhelyre a Kultúrpalota nagytermében tartandó megemlékező rendezvényre. Jelentkezni lehet munkanapokon 9–13 óráig a sepsiszentgyörgyi székházban (Konsza Samu utca 21. szám) vagy a 0267 318 180-as telefonszámon.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Stadion utcai Szemerja (telefon: 0267 313 942); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 313 513), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Ba­róton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465) és Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. cím alatt 9–24 óráig (telefon: 0744 857 743) fogadják a sürgősségi eseteket.